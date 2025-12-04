我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

中國生育率直直落 今年新生兒占全球比例 恐首跌破7%

中國新聞組／北京4日電
聯合國數據顯示，中國新生兒出生率總體下降。圖為一名在日喀則市人民醫院新生兒科病房的新生兒。(新華社)
聯合國數據顯示，中國新生兒出生率總體下降。圖為一名在日喀則市人民醫院新生兒科病房的新生兒。(新華社)

2025年將收官，中國官方尚未公布出生人口數據，有報導引述聯合國人口司預測約871萬人，若此數字精準，意味著中國新生人口占世界比例首度跌破7%，中國生育率已經明顯低於聯合國低方案的生育率，依此趨勢來看，中國人口可能永遠都無法到達15億，且中國和美國的出口人口將在2055年交匯，此後美國出生人口將一直高於中國。有分析認為，主要原因還是高育兒成本、低就業率，而人口銳減是否會削弱中國的國際影響力有待觀察。

據觀察者網刊出「地球知識局」微信公眾號文章指出，聯合國人口司公布預測顯示，中國2025年出生人數估計是871萬多，這意味著，中國新生人口占世界的比例跌破7%。1971年新中國恢復聯合國合法席位，媒體解讀這個歷史事件時候總會提到的「占人口四分之一的中國人民自此可以在聯合國充分行使權利」這句話，成為了一代人的集體記憶。

聯合國數據顯示，中國新生兒出生率總體下降。圖為在江蘇省連雲港市立東方醫院新生兒科...
聯合國數據顯示，中國新生兒出生率總體下降。圖為在江蘇省連雲港市立東方醫院新生兒科，一名醫務人員正在護理新生兒。(新華社)

建國初期，中國人口約占全球的25%。而今天全球人口超過82億，中國人口約14億，約占全球人口的17%，如今新生兒數量占比更可能跌破7%。中國人口總數已經在2023年被印度超越，排名世界第二。據國家統計局數據，2024年全國出生人口為954萬人，比2023年增加52萬人，這是由於生育意願積累造成的小幅回升，但並不能改變中國新生兒出生率總體下降的大趨勢。

幾年前聯合國預測，中國總和生育率如果維持在1.70到1.77之間，到本世紀末將下降到10.65億。如果總和生育率維持在1.3左右，到本世紀末，中國總人口將下降為6.84億。可見即使是聯合國最低方案假設的生育率也有1.3，但中國生育率已明顯低於聯合國低方案的生育率，2016年到2023年短短7年間，新出生人口已從近2000萬降到了902萬，縮水一半還多，中國的人口可能永遠都無法到達15億。

另據「中國人口預測報告2023版」預測，若保持現在的生育率不變，中國的出生人口將與美國的出生人口在2055年交匯，此後美國的出生人口將一直高於中國。

在育兒成本方面，「中國生育成本報告」中也提到，0-17歲城鎮孩子的養育成本平均為63萬元（人民幣，下同），0-17歲農村孩子養育成本平均為30萬元。這是十足的「吞金獸」，再加上至今未見明顯起色的就業率，多數中國人來說的確生不起。新生兒數量只占全球的7%是否會削弱中國的國際影響力仍待觀察。

聯合國 微信 印度

上一則

淫穢、衝擊人倫底線 幼女款情趣娃娃 竟明示「可插入」

下一則

中派機器人守中印邊境視頻瘋傳 網：不用擔心高原反應

延伸閱讀

新生兒打B肝疫苗 衛生部研議取消 並研究疫苗過敏問題

新生兒打B肝疫苗 衛生部研議取消 並研究疫苗過敏問題
角逐UN首位女秘書長 哥斯大黎加前副總統籲平等待遇

角逐UN首位女秘書長 哥斯大黎加前副總統籲平等待遇
中國房市低迷 任澤平：將出現20/80漲跌分化

中國房市低迷 任澤平：將出現20/80漲跌分化
早產兒「小恩」住院8個月歷經3次手術 台大特殊保溫箱成「第一個家」

早產兒「小恩」住院8個月歷經3次手術 台大特殊保溫箱成「第一個家」

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人