我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

玉器瓷器琺瑯…北京故宮76文物在維也納展出

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京故宮76件展品近日赴奧地利維也納展出，吸引當地民眾觀看。（新華社）
北京故宮76件展品近日赴奧地利維也納展出，吸引當地民眾觀看。（新華社）

在建院百年之際，北京故宮又有赴國外的展覽。「美美與共—紫禁城生活藏美」展覽12月1日在奧地利維也納藝術史博物館開幕，來自北京故宮博物院的76件精品文物展示了中國宮廷工藝美術的卓越成就。

本次展出的故宮文物主要來自18世紀，涵蓋玉器、瓷器、漆器、琺瑯、鐘表等多個品類，大多是首次在歐洲亮相。其中御用玉雕、瓷器等珍品系統性呈現中國宮廷「器以載道」的審美哲學，彰顯中華文明兼收並蓄、包容開放的精神內核。

本次展覽由故宮博物院與維也納藝術史博物館聯合策畫，將於12月2日至2026年4月6日向公眾開放。展覽壓台之作「銅鍍金累絲嵌翠石三鑲如意」不僅展現了累絲鑲嵌工藝的精湛水準，更因其「吉祥如意」寓意，為明年雙邊建交55周年致以誠摯祝福。

中國駐奧地利大使亓玫在當天的記者會上說，本次展出的精品文物呈現兼收並蓄的多元風格，這不僅是中華文明開放包容的生動體現，也是東西方交流互鑒的例證。我們支持並期待雙方文博機構未來進一步深化和拓展交流合作。

維也納藝術史博物館館長喬納森．法恩說，本次展覽震撼人心，因為它在歐洲展現了一個偉大、深邃、古老且具有深厚傳統底蘊文明的藝術。本次展覽策展人、北京故宮博物院宮廷歷史部副主任劉政宏表示，維也納是歐洲的文化之都之一。這次展覽是很好的開端，架起了維也納多瑙河與紫禁城金水河之間的文化橋梁。北京故宮希望與更多國家的博物館交流合作。

此外，11月27日由陝西省文物局和布達佩斯藝術博物館主辦的「秦漢文明展覽」在布達佩斯藝術博物館開幕。本次展覽薈萃了九家文博機構的129件、組精美展品，涵蓋春秋戰國至秦漢時期的青銅器、陶器、金器、玉器、建築構件、車馬器以及秦兵馬俑、漢代陶俑等精品文物。將展至2026年6月。

故宮

上一則

女性專屬酒店 是噱頭還是市場需求？

下一則

挺中科創企業 滙豐銀行推15億美元信貸

延伸閱讀

旅遊／解鎖歷史 走進西安四大博館

旅遊／解鎖歷史 走進西安四大博館
最貴鐵達尼號文物 懷表拍出232萬天價 背後藏動人愛情故事

最貴鐵達尼號文物 懷表拍出232萬天價 背後藏動人愛情故事
最貴鐵達尼號文物 懷錶拍出178萬英鎊 背後藏富商夫婦愛情故事

最貴鐵達尼號文物 懷錶拍出178萬英鎊 背後藏富商夫婦愛情故事
故宮「龍」展巴黎揭幕 羅浮宮竊案促提升安防意識

故宮「龍」展巴黎揭幕 羅浮宮竊案促提升安防意識

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人