我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時專訪 賴清德：中國經濟不好 台灣樂意幫助解決問題

黎智英子女指父獄中健康轉差 牙齒腐爛指甲脫落

從上海到阿根廷、航程2萬公里 全球最長單程航線今通航

周新聞組心／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
4日凌晨，中國東航MU745航班從上海浦東國際機場起飛，經停紐西蘭奧克蘭，最終到達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯。（取材自央視新聞客戶端）
4日凌晨，中國東航MU745航班從上海浦東國際機場起飛，經停紐西蘭奧克蘭，最終到達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯。（取材自央視新聞客戶端）

4日凌晨，中國東航MU745航班從上海浦東國際機場起飛，經停紐西蘭奧克蘭，最終到達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯。這條橫跨東西半球與南北半球、航程約2萬公里的航線，刷新全球最長單程航線的紀錄，中媒指，該航線將中國至南美的航程縮短四小時以上。

據央視新聞客戶端，4日凌晨2時19分，MU745航班搭載282名旅客從上海浦東國際機場起飛，最終將到達布宜諾斯艾利斯，東航工作人員表示，對比傳統從歐洲、中東或北美轉機的「北向通道」，選擇經停紐西蘭、再飛往阿根廷的「南向通道」，不僅航程更短耗時更少，且過境免簽政策更為便利、時差更小。

這條全球最長單程航線已成功申請到第五航權（獲得在第三國經停、載運客貨的權利），航班在經停奧克蘭時，可以上下旅客和貨物，為中國、紐西蘭、阿根廷三地提供更佳的物流選擇。

東航的工作人員稱，這條航線開通後，紐西蘭和阿根廷的牛肉、葡萄酒等高附加值農產品，可以更快進入中國市場；中國的日用品、電子產品、精密儀器也可直達南美。旅客在奧克蘭中轉，實現「一票直達」三國，讓探親、旅遊、留學更方便。

報導提到，此次開通的新航線，每星期計畫執行兩班往返航班。除了創下飛行距離全球之最，新航線填補了上海至南美核心城市直飛航線的空白，建構了橫跨太平洋的「南向通道」飛行路徑，重塑了三大洲之間的航空方式。

阿根廷 紐西蘭 東航

上一則

黎智英子女指父獄中健康轉差 牙齒腐爛指甲脫落

延伸閱讀

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空
打擊零售犯罪 CHP找回失竊商品暴增2600%

打擊零售犯罪 CHP找回失竊商品暴增2600%
殺害兩名子女並藏屍行李箱 紐西蘭母親被判終身監禁

殺害兩名子女並藏屍行李箱 紐西蘭母親被判終身監禁
王心凌出道22年首次唱進美國 猛男粉絲求找老公

王心凌出道22年首次唱進美國 猛男粉絲求找老公

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人