從上海到阿根廷、航程2萬公里 全球最長單程航線今通航

4日凌晨，中國東航 MU745航班從上海浦東國際機場起飛，經停紐西蘭 奧克蘭，最終到達阿根廷 首都布宜諾斯艾利斯。這條橫跨東西半球與南北半球、航程約2萬公里的航線，刷新全球最長單程航線的紀錄，中媒指，該航線將中國至南美的航程縮短四小時以上。

據央視新聞客戶端，4日凌晨2時19分，MU745航班搭載282名旅客從上海浦東國際機場起飛，最終將到達布宜諾斯艾利斯，東航工作人員表示，對比傳統從歐洲、中東或北美轉機的「北向通道」，選擇經停紐西蘭、再飛往阿根廷的「南向通道」，不僅航程更短耗時更少，且過境免簽政策更為便利、時差更小。

這條全球最長單程航線已成功申請到第五航權（獲得在第三國經停、載運客貨的權利），航班在經停奧克蘭時，可以上下旅客和貨物，為中國、紐西蘭、阿根廷三地提供更佳的物流選擇。

東航的工作人員稱，這條航線開通後，紐西蘭和阿根廷的牛肉、葡萄酒等高附加值農產品，可以更快進入中國市場；中國的日用品、電子產品、精密儀器也可直達南美。旅客在奧克蘭中轉，實現「一票直達」三國，讓探親、旅遊、留學更方便。

報導提到，此次開通的新航線，每星期計畫執行兩班往返航班。除了創下飛行距離全球之最，新航線填補了上海至南美核心城市直飛航線的空白，建構了橫跨太平洋的「南向通道」飛行路徑，重塑了三大洲之間的航空方式。