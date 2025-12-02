「上馬」比照波士頓打造國際化 中國唯一大滿貫候選

我的頻道

中國新聞組／上海2日電
2025上海馬拉松11月30日鳴槍開跑。（新華社）
初冬的暖陽灑在2.3萬名跑者身上，上海外灘金牛廣場湧動著蓬勃的活力。11月30日，2025上海馬拉松如約鳴槍開跑。

新華社報導，作為中國唯一世界馬拉松大滿貫候選賽事，「上馬」今年迎來大滿貫聯盟評估的第二年，這不僅是一場路跑賽事，也是一扇上海向世界展示城市形象與文化魅力的窗口。從預報名機制到精英選手邀請，從賽道補給到終點服務，各項籌備工作都精益求精。「上馬」正對標波士頓、倫敦、柏林等世界頂級馬拉松，為上海打造真正國際化、高標準的道路賽。

從1996年賽事創辦，到成為中國首個世界田聯白金標馬拉松，再到成為中國唯一世界馬拉松大滿貫候選賽事，「上馬」用20餘年走出了一條從地方性賽事邁向世界級舞台的躍升之路。

上海馬拉松的服務體系持續優化，展現出國際化大都市的賽事組織水準。考慮到分槍起跑最後一槍與第一槍跑者通過起點的時間差，今年組委會將賽事整體關門時間延長15分鐘至13時30分。為優化起點區域服務流程、減少跑者等待時間，緩解開賽前男士如廁擁擠的問題，組委會今年在起點區域新增10處男士專用廁所。

「我想激勵下一代年輕人參與跑步，討論跑步，傳播跑步的理念。我想幫助中國成為奔跑的國家。」這是馬拉松名宿基普喬格在2023年對「上馬」的寄語。今年他再次來到「上馬」，「我期待上海馬拉松能夠加入大滿貫，上海值得這一切」。

世界馬拉松大滿貫首席執行官斯通也對「上馬」表示了肯定：「我們正與上馬團隊緊密合作，持續推進候選進程。中國對這項運動的熱情十分高漲，你們的成功就是中國的成功。」

今年的「上馬」在精英選手的邀請工作上展現出國際水準，有43名精英運動員參賽。國際陣容方面，共有18名精英選手出席，其中包括9位白金標運動員和9位金標運動員。中國國內選手方面，組委會邀請到包括吳向東、豐配友、張德順、夏雨雨等30餘名馬拉松領軍人物。

賽道競技如火如荼，賽道外經濟效應同樣亮眼。2024年上海市體育產業總產出達到3169億元人民幣（約450.63億美元），相比「十四五」初期接近倍增。2024年上海共舉辦178項國際國內體育賽事，創造直接經濟影響113.78億元人民幣、拉動效應309.90億元人民幣，其中上海馬拉松直接經濟影響7.3億元人民幣（約1.04億美元），拉動效應20.99億元人民幣（約2.98億美元）。

