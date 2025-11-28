我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

美院碩士幫父母賣包子日售800個 親自做問卷調研口味

中國新聞組／北京28日電
趙唯宏建了不少顧客群。(取材自新黃河)
趙唯宏建了不少顧客群。(取材自新黃河)

中國美術學院設計學碩士畢業生趙唯宏在杭州幫助父母主理一家「山東大包子攤」，日售超過800個包子。趙唯宏以自己的專業設計調研問卷、並優化包子攤的販售與宣傳，還開起全透明製作的門店。他說學歷不是束縛，而是提供更多選擇，更收穫了家人間的親密互動。

來源：江浙新聞

新黃河報導，趙唯宏本科就讀於上海師範大學管理學，考研進入中國美術學院攻讀設計學碩士，他大三就註冊了一家公司做青少年研學教育，還曾經在上海50多個社區開設非遺體驗課。父母來杭後，支起小攤賣手工水餃、山東大包子和饅頭。

讓他下定決心加入的，是一個雨天的傍晚。「那天我下班去找他們，地鐵口空無一人，看到爸媽守著一筐包子，站在雨裏手足無措。」趙唯宏表示，看到那一幕特別心疼父母，當下就決定，以後每天有時間就來幫他們一起賣包子。

趙唯宏跟著父親學擀皮、拌餡、揉麵，他說「家庭團隊分工明確：我爸負責調餡，我媽負責揉麵、包，我負責宣傳和銷售」。

報導指出，作為美院碩士，趙唯宏還把知識用在了包子攤上。為了解顧客口味偏好，他設計了二維碼調研問卷，「52%的人覺得包子口味鹹淡適中，13%的人覺得口味偏鹹，還有人提出少放蔥的需求。」趙唯宏表示，這種調研方法是在學校學的，「很多顧客不擅長表達和面對面提意見，問卷就很方便，我們也能根據反饋及時調整」。

在趙唯宏眼中，「街邊也是課堂，麵粉發酵也是一種藝術」，他以做研學設計課程的邏輯，規劃包子攤的宣傳節奏；非遺課程裡學到的「匠心」，也讓他更注重包子的用料和口感。

近日，趙唯宏還把包子攤改成了「全透明門店」。他將包子製作過程完全公開，「顧客隔著櫥窗，能看到我爸調餡、我媽包包子的全過程，隨時能監督」。他笑說，「兩個巴掌做出來的東西，有些科技還是無法取代的」。

趙唯宏包包子。(取材自新黃河)
趙唯宏包包子。(取材自新黃河)

地鐵

上一則

香港大火／防政治怒火往上燒 考驗北京治港手腕

下一則

旅美15年的33歲海歸大熊貓「高高」離世 相當人類百歲

延伸閱讀

香港大火罹難者增至65人 倖存民眾回憶火災發生當下驚魂

香港大火罹難者增至65人 倖存民眾回憶火災發生當下驚魂
比利時迷你閃電泡芙6款口味 Trader Joe's限時登場

比利時迷你閃電泡芙6款口味 Trader Joe's限時登場
百人會「回顧、先驅與英雄」 趙小蘭分享移民之路與領導理念

百人會「回顧、先驅與英雄」 趙小蘭分享移民之路與領導理念
80後跪別無人老宅「沒父母後 感覺家不再是家」 網友淚崩

80後跪別無人老宅「沒父母後 感覺家不再是家」 網友淚崩

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險