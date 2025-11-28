美院碩士幫父母賣包子日售800個 親自做問卷調研口味

趙唯宏建了不少顧客群。(取材自新黃河)

中國美術學院設計學碩士畢業生趙唯宏在杭州幫助父母主理一家「山東大包子攤」，日售超過800個包子。趙唯宏以自己的專業設計調研問卷、並優化包子攤的販售與宣傳，還開起全透明製作的門店。他說學歷不是束縛，而是提供更多選擇，更收穫了家人間的親密互動。

來源：江浙新聞

新黃河報導，趙唯宏本科就讀於上海師範大學管理學，考研進入中國美術學院攻讀設計學碩士，他大三就註冊了一家公司做青少年研學教育，還曾經在上海50多個社區開設非遺體驗課。父母來杭後，支起小攤賣手工水餃、山東大包子和饅頭。

讓他下定決心加入的，是一個雨天的傍晚。「那天我下班去找他們，地鐵 口空無一人，看到爸媽守著一筐包子，站在雨裏手足無措。」趙唯宏表示，看到那一幕特別心疼父母，當下就決定，以後每天有時間就來幫他們一起賣包子。

趙唯宏跟著父親學擀皮、拌餡、揉麵，他說「家庭團隊分工明確：我爸負責調餡，我媽負責揉麵、包，我負責宣傳和銷售」。

報導指出，作為美院碩士，趙唯宏還把知識用在了包子攤上。為了解顧客口味偏好，他設計了二維碼調研問卷，「52%的人覺得包子口味鹹淡適中，13%的人覺得口味偏鹹，還有人提出少放蔥的需求。」趙唯宏表示，這種調研方法是在學校學的，「很多顧客不擅長表達和面對面提意見，問卷就很方便，我們也能根據反饋及時調整」。

在趙唯宏眼中，「街邊也是課堂，麵粉發酵也是一種藝術」，他以做研學設計課程的邏輯，規劃包子攤的宣傳節奏；非遺課程裡學到的「匠心」，也讓他更注重包子的用料和口感。