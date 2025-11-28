安徽高中生為媽掙醫藥費 黑板留言「收廢瓶」…結局太暖

小超在黑板的留言。（新華社／社交媒體截圖）

近日，一張「高中生在黑板留言收廢瓶」的照片，引發廣泛關注。因想要幫媽媽掙醫藥費和幫爸爸還帳，安徽淮南第五中學一高中生小超在學校黑板留言，請求學長學姐留下空瓶子，自己想用收廢瓶的方式幫家裡解決問題，小超的留言讓不少網友動容。

來源：youtube

新華網報導，據小超介紹，自己的母親曾在外地一家服裝廠打工，幾年前患上了內風濕病，導致手指關節 經常疼痛，無法在服裝廠上班，便從外地回老家治病，可這種病很難根治，至今還在吃藥。而父親則在家務農，因收成不好，欠下了10萬餘元債務。於是，他決定利用課餘時間收集廢瓶換錢，以幫助家庭度過難關，並在黑板留言請求學長學姊留下空瓶子。

淮南五中黨委書記魏勝瑾表示，學校非常重視小超家的情況。早在2024年9月，就為他辦理了國家助學金，今年9月，又為小超在學校安排了圖書館勤工助學崗位。目前，學校準備再擴大勤工助學崗位供給，並在徵求小超本人同意的情況下，免去他住宿費，安排食堂勤工助學崗，免費提供一日三餐，保證他順利完成高中學業。

淮南第五中學的一名教師稱，目前每個班級都已為該生專門設立了存放廢瓶的容器，或是盒子或是桶，方便其集中收集。另據大皖新聞報導，在五中的不少教室裡的確都放著空紙箱，是專門用來存放空塑料瓶的。小超稱：「這些空紙箱有的是我放的，有的是同學們幫著放的，很感謝他們。」

對於撿空塑料瓶一事，小超並沒有感到羞澀，他認為這是自己憑著勞動獲得的報酬。「為了給家裡減輕負擔，我利用每天中午和下午放學的時間，到各個班級裡去撿同學們丟棄的空塑料瓶賣，每天能掙20到40元（人民幣）。」

而對於網友們捐款幫助的想法，小超稱：「我不要任何捐款，我要用我的勞動來掙錢。」他說，自己只是想為家庭減輕一些負擔，還有許多人過著比他更困難的生活，他覺得大家應該去幫助這些人。

事件在網上持續發酵，海新聞也對此發表評論指出，小超選擇坦然面對家庭困境，不怨天尤人，也不依賴施捨，而是以雙手換取微薄收入，展現了珍貴的清醒與堅韌。評論認為，他的做法並非「丟臉」，恰恰是對尊嚴的捍衛。

評論也提到，學校與同學以尊重且溫和的方式提供協助——設置回收容器、提供勤工助學，而非直接捐款——既解決實際困難，也守護了學生的尊嚴，被視為一種「授人以漁」式的支持。