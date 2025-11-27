我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

行銷戰術大轉變 零售品牌狂發百篇部落格 只為被「AI代理」看見？

中舞蹈老師低血糖暈倒 全班小朋友誤會了…秒跟進趴下

中國新聞組╱北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國一名舞蹈老師在教學期間突然因為低血糖而暈倒，全班學生看到這一幕，卻沒有絲毫懷疑，反而誤以為這是老師在示範一個「新動作」。(視頻截圖)
中國一名舞蹈老師在教學期間突然因為低血糖而暈倒，全班學生看到這一幕，卻沒有絲毫懷疑，反而誤以為這是老師在示範一個「新動作」。(視頻截圖)

一支舞蹈教室的短片近日在中國網路上瘋傳，內容幽默到讓網友直呼「老師倒下也要跟著學！這屆學生太拚了」。影片中，一位舞蹈老師在教學期間突然因為低血糖而暈倒；然而，全班學生看到這一幕，卻沒有絲毫懷疑，反而誤以為這是老師在示範一個「新動作」。這份「盲信」瞬間讓一場小意外變成了最搞笑的集體舞步。

根據中新社的小紅書貼文畫面顯示，老師在課堂中不斷連續轉頭甩髮，突然身體不適失去支撐，癱軟倒地。令人驚奇的是，當老師的身體倒向地板的瞬間，所有學生立刻展現了極高的同步性，紛紛完美地模仿了老師的「倒地動作」。

他們可能認為這是一個需要「開團秒跟」的戲劇性舞步，展現出對老師專業能力百分之百的信任，深怕錯過了這個「神級教學」，甚至加碼雙手撐地後繼續甩髮。

影片曝光後，網友們被學生的零懷疑精神逗樂，留言區各種搞笑說法。大家忍不住說「原諒我不道德的笑了」、「沒有一絲絲的猶豫，全是對老師的信任」，但也有人疑惑「老師跌倒了也沒甩頭髮好幾圈啊」、「這不像低血糖啊，更多像頭轉暈了」。

有網友分享學舞的類似經驗「真的會，我之前跳舞，老師剛好拉了一下衣服，大家都跟著模仿，可真了」。不過，其他人仍提醒「心裡知道低血糖很危險，但嘴角還是不受控制的往後咧」。

血糖 小紅書

上一則

香港大火傷亡嚴重 李嘉誠捐3000萬港元緊急援助 小米、周大福也伸援

延伸閱讀

留學7年 95後小伙回杭州開奔馳擺攤賣盒飯…理由曝光

留學7年 95後小伙回杭州開奔馳擺攤賣盒飯…理由曝光
以為離世卻在棺材內「動了」 泰老婦遭家屬誤判死亡差點火化

以為離世卻在棺材內「動了」 泰老婦遭家屬誤判死亡差點火化
跨越百年…魯迅毛背心穿搭 又掀小紅書風潮

跨越百年…魯迅毛背心穿搭 又掀小紅書風潮
魯迅「紫色毛背心」跨越百年 又成小紅書爆款

魯迅「紫色毛背心」跨越百年 又成小紅書爆款

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光