從躺平到「老鼠人」中國青年倦怠 正改寫消費模式

中國青年的「躺平」不只是在家就業、啃老，即使只在公園內躺著，也有他們嚮往的「鬆弛」感。示意圖。（歐新社）

中國社群媒體 上近期出現自稱「老鼠人」的群體，他們志向減退、極簡消費、逃避社交，掀起新一波「青年倦怠」的討論。華爾街 日報指出，年輕人的消費心態轉變，可能導致中國依賴內需推動經濟成長的策略出現危機。

華爾街日報26日報導，近幾個月，「老鼠人」這個新的群體標籤在中國社群媒體迅速走紅，總瀏覽量數以十億計。「老鼠人」指那些宅在狹小房間、逃避社交、長時間躺在床上滑手機的年輕人。

其中一篇熱門貼文顯示，一位20歲的大學生早上10點醒來，在被子裡待上好幾個小時，不去食堂而是點廉價外賣，除了拿快遞外很少離開床。他將宿舍的床用簾子圍起來，並把這個昏暗空間稱為「老鼠窩」。

「老鼠人」包含各種不同的細節描述，但主題相差無幾：晚睡晚起、志向減退、極簡消費、偏愛獨處和線上互動。雖然這個標籤本身帶有輕鬆調侃的意味，但它的流行反映出日益增長的疲憊和沮喪，掀起新一波「青年倦怠」的討論。

當今中國的青年失業率居高不下，不僅教育成本增加，高強度競爭收穫的回報也越來越少，那條曾經被認為可以實現的人生道路：一份穩定的工作、讀研、買車、買房和穩步的生活方式升級，感覺越來越遙不可及。

有專家表示，這一趨勢反映出，整體而言，年輕人正在對工作和志向進行重新評估。這種重新評估也體現在消費模式上。有經濟學家警告，這一轉變可能影響中檔消費品乃至長期經濟增長。

法國外貿銀行（Natixis）駐香港 的高級經濟學家Gary Ng在一份報告中指出，年輕消費者消費慾望的結構性下降，可能會導致「中價位的產品和服務空心化」，如果這種情況持續下去，「中國的長期潛在增長將減速」。

「老鼠人」不旅遊、不聚餐、不升級電子產品，而是把錢花在串流媒體服務、休閒手游、方便食品、平價美妝產品和舒適家居用品上。這轉變將使長期仰賴中國年輕一代作為增長引擎的產業受到影響，如汽車製造、服裝零售、健身房、餐廳、旅遊平台和中端生活風格品牌。

報導指出，儘管中國政府為了促進消費，發放許多消費券與補貼，但倘若核心問題不是缺少收入而是缺乏信心，那麼這些工具就不管用了。一些分析人士認為，中國面臨的不僅是周期性放緩，更是一代人對何為「美好生活」的重新思考。

仍有許多中國年輕人在追求工作與晉升，但「老鼠人」標籤出現文化吸引力，意味著部分青年群體正在選擇退出十多年來支撐中國內需的消費型生活模式。「老鼠人」的興起可能只是對經濟壓力的暫時反應，但也可能標誌著中國年輕人與工作、志向和消費之間的關係開始發生長期轉變。