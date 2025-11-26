神22成功升空 首次應急救援 任務標識「TGYJ1」惹關注

神舟22號飛船與長征火箭成功分離並進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。圖為使用日珥鏡拍攝的火箭凌日瞬間。（新華社）

為善後神舟20號太空船窗戶裂紋問題，中國25日進行載人航天首次緊急發射任務，神舟22號飛船以無人狀態升空，成功與長征火箭分離並進入預定軌道。接著神舟22號將與空間站組合體進行自主快速交會對接，為中國太空人 送上航空食品、藥品、果蔬、所需備品，以及針對神舟20號舷窗裂紋的處置裝置。這次是神舟飛船時隔14年再次開啟「無人模式」，任務標識首現「TGYJ1」引關注，網友猜測為「天宮應急」，官方表示，此次是創新融入應急救援要素。

綜合新華社、大公報報導，25日午間12時11分，中國成功發射神舟22號飛船，載人航天工程首次緊急發射任務成功。神舟22號飛船為無人狀態，裝載航空食品、藥品、新鮮果蔬、針對神舟20號飛船舷窗裂紋的處置裝置等，後續將作為神舟21號中國太空人乘組的返回飛船。

此前，空間站首次安裝了太空烤箱，神舟20號、21號乘組6人一起吃烤雞翅、烤牛排 的場景，「饞哭」全球網友。專家表示，此次也上行了雞翅、牛排、蛋糕等可供航天員烘烤的食品。

此次神舟22號任務採用16天應急發射流程，標誌著中國航天應急救援能力實現突破；未來它也將作為乘組返回地球的「生命之舟」，確保航天員安全回家。

本月5日，神舟20號載人飛船因疑似遭太空微小碎片撞擊推遲返回，在舷窗裂紋下，使得原定返回的神舟20號3名太空人先「借用」神舟21號返回艙返回地球，這是中國首次太空人乘組「換船」返航，時間也推遲了九天，至本月14日才在中國東風著陸場成功著陸，也使神舟20號乘組在軌駐留204天創下新高。

針對此次緊急發射神舟22號飛船任務，中國航天科技集團劉烽說，這次火箭系統有3個不變：生命至上、安全第一的理念不變，火箭基本技術狀態不變，火箭飛行總體方案不變，但為爭取時間，本次任務對發射場流程項目進行調整。

據中國載人航天工程辦公室此前發布的說明，中國載人空間站、貨運飛船等都有各自的縮寫，如天宮就是TG，天舟就是TZ。由此，結合此次標識介紹中「創新融入應急救援要素」的語句，不少人猜測「TGYJ」就是「天宮應急」的意思，而且是「天宮應急1號」。

神舟飛船上一次以無人狀態發射還是2011年11月發射升空的神舟8號，它的主要任務是與天宮一號目標飛行器交會對接，是中國突破除天地往返、出艙活動技術之外最後一項載人航天基礎性技術空間交會對接技術，是中國「3步走」空間發展戰略中建造空間站的重要前提。