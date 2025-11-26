河北男銀行出來 5萬現金被颳飛200米 30分鐘後結局完美

男子從銀行出來，5萬元現金被風吹飛200米。（視頻截圖）

河北一男子從銀行剛取5萬元現金被大風颳走，最遠的飛到200米外，多位熱心市民幫忙， 30分鐘「完璧歸趙」，結局暖心

極目新聞報導，男子剛從銀行取出5萬元人民幣現金，誰知剛下車走幾步路錢就被風吹走，被監控錄下全過程。當事人家屬表示，當時不少鄰居出來幫忙撿錢，5萬元現金全部找回。

根據視頻畫面顯示，一名男子揣着錢下車後，一陣風襲來把紙幣吹散。當事人徐先生的家屬表示，事發於11月24日中午，二人從銀行取出5萬元現金，回到位於河北省定興縣的店舖，誰知一陣大風襲來，徐先生懷中的現金不慎掉在地上，瞬間被風吹走大半。

家屬稱徐先生當下手足無措，「他的外套內還剩了一些錢，用手捂着剩下的錢怕掉出來。」

該名家屬還稱，「開超市的鄰居和鄰近醫院的工作人員，都出來幫撿錢。」距離比較近的還算好撿，有的錢已經被吹出去200米開外了，如果再來一陣大風，可能就不知去向了。

不過，在鄰居和好心人的幫忙下，經過半個小時的尋找，被大風吹走的錢也被撿回來了，錢一分不少，男子十分感激，如果不是有這麼多人的幫忙，男子可能就損失大了。男子表示，對於他們的幫忙很是感謝，後來親自買了水給他們送去算是答謝。