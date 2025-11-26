49歲余秀華為「絕經」寫了1首詩 網友笑暈在評論區
「余老師，最近有什麽很開心的事可以分享嗎？」近日，有網友在詩人余秀華的社媒評論區留言。「絕經了」，余秀華這樣回覆。
魯中晨報報導，這一耿直的答案，讓不少網友調侃「絕了」，5天不到，便收穫5萬多個點讚。於是，余秀華詩意大發，於11月24日發布了一首《絕經經》。「余秀華為絕經寫了首詩」的詞條，一度衝上社媒熱點。
《絕經經》全文如下：
要想一想那些明快的日子
想一想那麼多傍晚我們散步之時
野花膽怯的芬芳像薄薄的刀片劃過我們的手掌
那些緋紅的雲橫淌過西邊的天
我給你寫過那麼多首詩歌，一個文檔
劃不到底
然後我們分開。像一江江水
你回到更清澈的一邊，我回到更藍的一邊
是穿過天空的藍
我在那裡迎接我身體的另一個秘密
那些眼淚，是殺雞取卵
如今它們是無數個宇宙，它們憐憫過
我的肉體
我愛過你，在最沸騰的一次潮汐上
我的愛，是宇宙以你的樣子叩問我
我在！
我只是用這兩個字重複了無數次
此刻，我還在
一條奔湧了幾十年的河流去了哪里？
讓我看到整個河床的樣子
看到最初的你，和我
余秀華曾在在社媒開帖介紹自己：
大家好，我是詩人余秀華 ，出版過幾本詩集和散文集。平時除了寫作，我還喜歡養花、擼貓、喝茶、刷短視頻，跟喜歡的人聊天。有關詩歌、寫作和生活的任何問題，歡迎跟我交流！
帖子一發，引來大批網友留言互動。
翻看她的評論區，有不少「盡顯回答的藝術」的回覆。
有網友問：余老師，最近冷，怎麼應對天一冷起來就傷心？
余秀華答：穿上羽絨服。
有網友問：老師，最近被斷崖式分手，一直忘不掉他怎麼辦？
余秀華答：所有斷崖式分手都是預謀已久，別自己騙自己了。
有網友問：老師，我父母總想讓我上進，但我總想玩怎麼辦？總感覺對不起父母。
余秀華答：你讓你父母先上進啊！
有網友問：請問二、三十歲的年紀，該聽父母的安排，還是追隨自己內心選擇的路？
余秀華答：你這個問題說明你沒有主見，乾脆聽父母的。
有網友問：余老師，怎樣寫出像你一樣好的詩？
余秀華答：要寫出像你自己一樣好的詩。
她還在不斷地回覆網友，各種答案讓人忍俊不禁。
不少網友看後直呼「笑暈了」。有網友說：「我以為進了德雲社分社，專治我的精神內耗。」有網友說：「老師太有梗，簡直是我的互聯網嘴替。」還有網友表示「每一條都戳中笑點」。
公開資料顯示，余秀華，1976年出生於湖北省，當代女詩人、作家，患有先天性腦癱。其代表作有《穿越大半個中國去睡你》、《月光落在左手上》、《搖搖晃晃的人間》等。
