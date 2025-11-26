49歲余秀華為「絕經」寫了1首詩 網友笑暈在評論區

我的頻道

中國新聞組／北京26日電
余秀華的代表作有《穿越大半個中國去睡你》。（取材自新聞晨報）
「余老師，最近有什麽很開心的事可以分享嗎？」近日，有網友在詩人余秀華的社媒評論區留言。「絕經了」，余秀華這樣回覆。

魯中晨報報導，這一耿直的答案，讓不少網友調侃「絕了」，5天不到，便收穫5萬多個點讚。於是，余秀華詩意大發，於11月24日發布了一首《絕經經》。「余秀華為絕經寫了首詩」的詞條，一度衝上社媒熱點。

《絕經經》全文如下：

要想一想那些明快的日子

想一想那麼多傍晚我們散步之時

野花膽怯的芬芳像薄薄的刀片劃過我們的手掌

那些緋紅的雲橫淌過西邊的天

我給你寫過那麼多首詩歌，一個文檔

劃不到底

然後我們分開。像一江江水

你回到更清澈的一邊，我回到更藍的一邊

是穿過天空的藍

我在那裡迎接我身體的另一個秘密

那些眼淚，是殺雞取卵

如今它們是無數個宇宙，它們憐憫過

我的肉體

我愛過你，在最沸騰的一次潮汐上

我的愛，是宇宙以你的樣子叩問我

我在！

我只是用這兩個字重複了無數次

此刻，我還在

一條奔湧了幾十年的河流去了哪里？

讓我看到整個河床的樣子

看到最初的你，和我

余秀華曾在在社媒開帖介紹自己：

大家好，我是詩人余秀華 ，出版過幾本詩集和散文集。平時除了寫作，我還喜歡養花、擼貓、喝茶、刷短視頻，跟喜歡的人聊天。有關詩歌、寫作和生活的任何問題，歡迎跟我交流！

帖子一發，引來大批網友留言互動。

翻看她的評論區，有不少「盡顯回答的藝術」的回覆。

有網友問：余老師，最近冷，怎麼應對天一冷起來就傷心？

余秀華答：穿上羽絨服。

有網友問：老師，最近被斷崖式分手，一直忘不掉他怎麼辦？

余秀華答：所有斷崖式分手都是預謀已久，別自己騙自己了。

有網友問：老師，我父母總想讓我上進，但我總想玩怎麼辦？總感覺對不起父母。

余秀華答：你讓你父母先上進啊！

有網友問：請問二、三十歲的年紀，該聽父母的安排，還是追隨自己內心選擇的路？

余秀華答：你這個問題說明你沒有主見，乾脆聽父母的。

有網友問：余老師，怎樣寫出像你一樣好的詩？

余秀華答：要寫出像你自己一樣好的詩。

她還在不斷地回覆網友，各種答案讓人忍俊不禁。

不少網友看後直呼「笑暈了」。有網友說：「我以為進了德雲社分社，專治我的精神內耗。」有網友說：「老師太有梗，簡直是我的互聯網嘴替。」還有網友表示「每一條都戳中笑點」。

公開資料顯示，余秀華，1976年出生於湖北省，當代女詩人、作家，患有先天性腦癱。其代表作有《穿越大半個中國去睡你》、《月光落在左手上》、《搖搖晃晃的人間》等。

余秀華24日發布了一首《絕經經》。（取材自新聞晨報）
有網友在詩人余秀華的社媒評論區留言，余秀華回復「絕經了」。（取材自新聞晨報）
