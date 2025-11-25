鞋墊藏細繩？荒野求生「老中醫」被淘汰 喊冤：粉絲送的

「老中醫」回應鞋墊裡夾繩子被罰退賽，他稱自己是冤枉的。（取材自極目新聞）

荒野求生挑戰賽第二季日前在湖南張家界七星山舉行決賽，其中一名參賽者、來自四川宜賓的「老中醫」被裁判發現其在攜帶的一雙鞋墊夾層裡藏有細繩，因此被判出局，事件引發網民熱議。「老中醫」本人也喊冤，稱該鞋墊是粉絲送的，他不知道裡面有藏繩子。

極目新聞報導，荒野求生挑戰賽主辦單位針對14名選手所攜帶的物資進行檢查時，在「老中醫」的一雙鞋裡發現在鞋墊夾層中藏有一條白色細繩。

根據主辦方規定，決賽時會給每人發柴刀、生存刀、兵工鏟、鋸子各一把，以及鹽200克、行軍鍋一個、旅行洗漱套裝一套、速生白菜種子四包、蘿蔔種子四包。決賽規則對物資作了明確的限定，半決賽物資包括自製工具都不得帶入。

對此，老中醫辯稱，休整期間他沒有下過山，也沒有家人來看他，該鞋墊為粉絲所贈，不知內含繩子，無主觀作弊意圖。他還說，「若真想作弊會踩入鞋底更隱蔽」，質疑賽前檢查流程合理性。

主辦方則表示，無論物品來源，選手需對自備物品負責。夾層藏匿東西是故意行為，若僅沒收物資會引發效仿，破壞公平性；傘繩雖未被明文列為違禁品，但隱蔽攜帶可製作陷阱、加固庇護 所，構成戰術優勢，性質等同於作弊。

「老中醫」本名鄧忠濤，44歲，來自四川宜賓，因其在比賽中分享養生知識而被觀眾熟知，綽號「老中醫」。他在半決賽中因燒製陶器、搭建庇護所等手工能力突出而圈粉，成為決賽14名選手中年齡最大的一位。

事件引發網民熱議，有人支持將「老中醫」退賽，認為荒野求生核心是公平競技，默許藏匿將導致規則崩壞，尤其「老中醫」作為高齡選手更應以身作則。但也有人覺得比賽規則不恰當，認為細繩有生存實用性，賽事未明確繩索攜帶標準，建議開放急救工具報備制度，平衡公平與生存需求。