我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2米26「女姚明」成燙手山芋？ 遇攔路虎恐無球可打

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
山東隊球員張子宇（右）面臨無球可打。（新華社）
山東隊球員張子宇（右）面臨無球可打。（新華社）

身高2米26的「女姚明」張子宇日前率領山東U18女籃拿下全運會冠軍，卻在剛剛截止的WCBA球員註冊名單中竟然找不到她的名字；這意味著，這位內線巨無霸國手在新賽季的職業賽場上將無球可打。這聽起來像荒誕的笑話， 但當流量退去，擺在俱樂部面前的算盤往往比球迷的想像要冷酷得多。

自媒體「 點指籃球」報導，張子宇與山東女籃在加盟條件上存在巨大分歧，這塊看似香餑餑的寶貝最終成了誰都不敢接的燙手山芋。雙方在截止日前並未談攏，而其他俱樂部也未與她達成一致。究其原因，工資待遇恐怕是最大的攔路虎。

報導指出，眾所周知，女籃運營本就是一項長期虧損的買賣，各大俱樂部在投入上都在緊縮銀根；連隔壁四川男籃都出現了需要球員按指紋討薪的窘境，可見如今籃球市場的資金壓力有多大。如果一名從未打過成年職業聯賽的18歲新人獅子大開口，要求一份匹配頂級外援的薪水，管理層顯然需要掂量這筆投入的產出比。

除了錢的問題，戰術價值的貶值或許是更深層的尷尬。報導稱，在全運會上，廣東女籃憑藉「小快靈」的打法，拖垮擁有豪華內線群的四川隊並且奪冠；這場勝利可能直接影響許多俱樂部管理層的決策思維，廣東隊的勝利證明了速度和空間可以瓦解高度。如果簽下張子宇，全隊的戰術體系就必須推倒重來。在快速攻防的時代，這種復古的陣地戰打法是否還能奏效，確實需要打上一個問號。

防守端的隱患也是教練組不得不考慮的實際問題。報導說，張子宇移動速度相對緩慢，這迫使球隊在防守時必須更多地採取聯防站位。這一選擇的直接後果是，場上其餘四名隊友必須承擔比平時多得多的跑動距離來修補防線漏洞。

當然，國內無球可打並不意味著張子宇的職業生涯就此停擺，去美國高中聯賽歷練或許是一條更適合她成長的路徑。值得慶幸的是，中國籃協方面並沒有放棄對她的培養。

圖為張子宇在U18女籃亞洲杯中。（取材自FIBA國際藍聯微博）
圖為張子宇在U18女籃亞洲杯中。（取材自FIBA國際藍聯微博）
2米26的張子宇面臨「無球可打」窘境。（取材自FIBA國際藍聯微博）
2米26的張子宇面臨「無球可打」窘境。（取材自FIBA國際藍聯微博）

上一則

葫蘆島碼頭詭異一幕 多人「放生」大米 口中念念有詞

下一則

因為2個包子 浙莽夫怒將妻子30斤行李箱從6樓扔下

延伸閱讀

全運會成吸客機 港賽區門票熱銷17萬張、內地客破117萬人次

全運會成吸客機 港賽區門票熱銷17萬張、內地客破117萬人次
全運閉幕舞台 首度搬進海濱實景 相約明年湖南見

全運閉幕舞台 首度搬進海濱實景 相約明年湖南見
講究自我優化、清醒飲酒 私人貴氣養生俱樂部正流行

講究自我優化、清醒飲酒 私人貴氣養生俱樂部正流行
私人養生俱樂部正流行 月費數百元到數千元 需有熟人推薦

私人養生俱樂部正流行 月費數百元到數千元 需有熟人推薦

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權