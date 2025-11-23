2米26「女姚明」成燙手山芋？ 遇攔路虎恐無球可打

山東隊球員張子宇（右）面臨無球可打。（新華社）

身高2米26的「女姚明」張子宇日前率領山東U18女籃拿下全運會冠軍，卻在剛剛截止的WCBA球員註冊名單中竟然找不到她的名字；這意味著，這位內線巨無霸國手在新賽季的職業賽場上將無球可打。這聽起來像荒誕的笑話， 但當流量退去，擺在俱樂部面前的算盤往往比球迷的想像要冷酷得多。

自媒體「 點指籃球」報導，張子宇與山東女籃在加盟條件上存在巨大分歧，這塊看似香餑餑的寶貝最終成了誰都不敢接的燙手山芋。雙方在截止日前並未談攏，而其他俱樂部也未與她達成一致。究其原因，工資待遇恐怕是最大的攔路虎。

報導指出，眾所周知，女籃運營本就是一項長期虧損的買賣，各大俱樂部在投入上都在緊縮銀根；連隔壁四川男籃都出現了需要球員按指紋討薪的窘境，可見如今籃球市場的資金壓力有多大。如果一名從未打過成年職業聯賽的18歲新人獅子大開口，要求一份匹配頂級外援的薪水，管理層顯然需要掂量這筆投入的產出比。

除了錢的問題，戰術價值的貶值或許是更深層的尷尬。報導稱，在全運會上，廣東女籃憑藉「小快靈」的打法，拖垮擁有豪華內線群的四川隊並且奪冠；這場勝利可能直接影響許多俱樂部管理層的決策思維，廣東隊的勝利證明了速度和空間可以瓦解高度。如果簽下張子宇，全隊的戰術體系就必須推倒重來。在快速攻防的時代，這種復古的陣地戰打法是否還能奏效，確實需要打上一個問號。

防守端的隱患也是教練組不得不考慮的實際問題。報導說，張子宇移動速度相對緩慢，這迫使球隊在防守時必須更多地採取聯防站位。這一選擇的直接後果是，場上其餘四名隊友必須承擔比平時多得多的跑動距離來修補防線漏洞。

當然，國內無球可打並不意味著張子宇的職業生涯就此停擺，去美國高中聯賽歷練或許是一條更適合她成長的路徑。值得慶幸的是，中國籃協方面並沒有放棄對她的培養。