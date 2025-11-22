廈門男生穿裙戴假髮跑步奪冠 被學校取消成績 網友不平

福建省廈門市松柏中學一名男學生因穿裙子、戴假髮參加校內運動會，被榜方取消了他的冠軍成績。（取材自新京報）

福建省廈門市松柏中學一名男學生近日參加校內運動會田徑比賽奪得冠軍，事後卻被校方取消成績，理由是這名男學生穿裙子、戴假髮參賽「違法體育精神」。事件經媒體報導後，有大批網友在網上為這名男學生抱不平，認為學校才應該反思。目前當地教育局 已介入處置。

據新京報報導，11月21日，一段男學生參加校運會時穿裙子戴假髮，在跑步比賽中大幅領先奪冠的視頻引關注。經核實，事發20日廈門市松柏中學，該校其他學生稱，該男生扮演的是遊戲角色。後因違反體育精神成績被取消，其班級的精神文明班級獎評選資格也被取消。

此事件經媒體報導披露後上了微博 熱搜，有大批網友留言為當事男學生抱不平：「多大點事，我以為男生男扮女裝參加女子組比賽奪冠」，「如果是正式比賽會有參加著裝要求，但這是校運會，檢錄時怎不讓他換衣服呢」，「咋滴，裙子和假髮有發射器能助跑？」，「檢錄都過了跑完了取消成績？」，「『教育引導學生』還是『威脅』呢？」，「只要不是參加女子組，我感覺影響不大吧？」，「沒覺得有問題，是校方該反思吧」，「這不是他自己的腿跑出來的嗎？他又沒光著，風阻還比別人大」。

廈門市松柏中學工作人員說，已接到多個詢問此事的電話，後續將發通告答覆。

廈門市思明區教育局工作人員稱，相關科室已介入處置，會促進校方與學生的溝通，教育引導學生。