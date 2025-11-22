江蘇男裝店創意滑鼠墊吊牌爆紅 內褲、襪子、菸灰缸也上線

我的頻道

中國新聞組╱上海22日電
江蘇一名男裝店主把吊牌做成創意滑鼠墊，意外爆紅。(取材自魯中晨報)
江蘇一名男裝店主把吊牌做成創意滑鼠墊，意外爆紅。(取材自魯中晨報)

江蘇常州一名男裝網店店主王先生，因將衣服吊牌製作成超大滑鼠墊，近日在網路上引發熱議，訂單迅速暴增，供貨一度跟不上需求。截至目前他已製作了內褲、襪子、滑鼠墊和一次性菸灰缸等四種吊牌。

瀟湘晨報報導，王先生原本從事鋼琴銷售與維修，其妻子曾有服裝銷售經驗。受到女裝退貨率高、投入成本大的影響，他選擇轉做男裝，並在近期嘗試創新吊牌設計。他表示，早期曾以一次性菸灰缸作為吊牌，目的為避免消費者穿著衣物後無故退貨。評論區一名網友提議男裝吊牌可以做大一些，啟發他以滑鼠墊尺寸設計吊牌的想法。最終，他選定42公分×49公分的滑鼠墊作為吊牌尺寸。

據報導，王先生表示，最初僅訂製40張滑鼠墊吊牌，影片曝光後，短時間內便售罄，目前已累積超過300張訂單。王先生透露，滑鼠墊吊牌成本約10元(人民幣，下同)，他自行吸收成本，不額外向顧客加價，目的在於提升購物體驗與服務感，讓顧客留下深刻印象。他認為，這股熱潮反映了消費者對實用且有趣創意的需求。

除了滑鼠墊和菸灰缸，王先生也將內褲、襪子等日常用品納入吊牌設計，並表示未來將持續關注市場需求，考慮把其他生活用品如汽車玻璃水、擦拭布等也製作成吊牌。他強調，這一創新更多是便民服務，同時也是網店的一種差異化策略。

服裝業界指出，王先生的案例反映出網路零售中創意和消費者互動的重要性。小小吊牌的巧思，不僅提升品牌記憶度，也成為吸引流量、增加銷量的新手段。在當前競爭激烈的電商市場，創意和用戶體驗往往是提升業績的重要因素。

報導稱，王先生的實驗性創意在短時間內帶動了消費者的關注，展示了男裝市場仍存在潛在創新空間。對於電商業者而言，如何結合趣味設計與服務理念，將成為未來吸引消費者的重要策略。

江蘇一名男裝店主把吊牌做成創意煙灰缸，意外爆紅。(取材自魯中晨報)
江蘇一名男裝店主把吊牌做成創意煙灰缸，意外爆紅。(取材自魯中晨報)

