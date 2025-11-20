我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失去美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

電梯門關上 廣告聲響起… 上海小區電梯廣告亂象惹民怨

中國新聞組╱上海20日電
上海一名大學生發布影片稱，自己關閉了100部電梯廣告。(視頻截圖)
上海一名大學生發布影片稱，自己關閉了100部電梯廣告。(視頻截圖)

上海多個居民小區近期因電梯廣告問題引發民怨。住戶指出，電梯內的動態廣告不僅聲音突兀，更在未經業主同意下被「先安裝、後告知」，讓本屬於公共空間的電梯變成全天候推播商業資訊的場域，導致擾民、安裝程序與收益透明度等問題相繼浮現。

上觀新聞報導，家住徐匯區的董先生回憶，某晚深夜回家，電梯門剛關上，轎廂內突然傳出廣告聲，把他「嚇了一跳」。今年年初，原本無聲的廣告屏被更換為循環播放的有聲版本。雖然物業後續調整音量，使其在轎廂外無法聽見，但對部分居民而言依舊干擾。

浦東新區尚桂苑的安先生則遇到廣告音量忽高忽低情況。他向物業反映後，聲音雖被關閉，但僅短短幾日又被開啟，物業說，可能是廣告公司遠程操作。

報導稱，除了噪音，居民更質疑廣告安裝是否依法取得同意。「物業管理條例」明確要求，共用設施進行經營需經業主、業委會與物業三方同意。然而部分物業以「程序耗時」、「業委會尚未成立」為由跳過流程，先引入廣告設備，造成不少業主不滿。

收益流向更是透明度不足的焦點。依據「民法典」，使用業主共有部位的收益扣除成本後，屬全體業主所有。但實際上部分小區公示欄未更新收益明細，也有小區帳目長期顯示「0元」。黃浦區東淮海公寓劉女士表示，她所在社區有八棟樓安裝多組廣告設備，但物業僅願意提供部分紙本帳目，且不得拍照，使業主難以確認收入是否完整上帳。

至於監管方面，上海市市場監督管理局過去在意見徵詢文件中曾提出「轎廂內廣告應當靜音」，顯示主管機關已注意到廣告噪音對居民生活的干擾。雖然該條文未被納入最終施行的「上海市電梯安全管理辦法」，但業界普遍認為，未來仍可能有更明確規範出台，尤其是針對音量、亮度與內容播放的標準。

如何在維護居民生活品質的同時兼顧小區公共收益，專家認為，若要化解矛盾，透明公示、完善徵詢程序、對廣告設備的音量與亮度進行技術管理，都是當務之急。對居民而言，電梯不該成為「強制接收」廣告訊息的空間；對小區管理者而言，則需要在經營與權益之間找到更可行的平衡。

上一則

荷蘭中止干預 「安世之亂」降溫 但中國表示不滿意

下一則

北京上班男子在群裡轉發文章惹禍？ 遭湖南警跨省傳喚

延伸閱讀

港千萬富翁39.5萬人 較去年多5000人 平均34歲賺第1桶金

港千萬富翁39.5萬人 較去年多5000人 平均34歲賺第1桶金
中國二手車市激烈競爭 賓士等豪車10萬元人民幣起跳

中國二手車市激烈競爭 賓士等豪車10萬元人民幣起跳
搶攻演唱會經濟 上海再開「五月天」專列

搶攻演唱會經濟 上海再開「五月天」專列
一梯一戶房型划算？ 福州博主爆改電梯廳變私人影院

一梯一戶房型划算？ 福州博主爆改電梯廳變私人影院

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據