電梯門關上 廣告聲響起… 上海小區電梯廣告亂象惹民怨

上海一名大學生發布影片稱，自己關閉了100部電梯廣告。(視頻截圖)

上海多個居民小區近期因電梯廣告問題引發民怨。住戶指出，電梯內的動態廣告不僅聲音突兀，更在未經業主同意下被「先安裝、後告知」，讓本屬於公共空間的電梯變成全天候推播商業資訊的場域，導致擾民、安裝程序與收益透明度等問題相繼浮現。

上觀新聞報導，家住徐匯區的董先生回憶，某晚深夜回家，電梯門剛關上，轎廂內突然傳出廣告聲，把他「嚇了一跳」。今年年初，原本無聲的廣告屏被更換為循環播放的有聲版本。雖然物業後續調整音量，使其在轎廂外無法聽見，但對部分居民而言依舊干擾。

浦東新區尚桂苑的安先生則遇到廣告音量忽高忽低情況。他向物業反映後，聲音雖被關閉，但僅短短幾日又被開啟，物業說，可能是廣告公司遠程操作。

報導稱，除了噪音，居民更質疑廣告安裝是否依法取得同意。「物業管理條例」明確要求，共用設施進行經營需經業主、業委會與物業三方同意。然而部分物業以「程序耗時」、「業委會尚未成立」為由跳過流程，先引入廣告設備，造成不少業主不滿。

收益流向更是透明度不足的焦點。依據「民法典」，使用業主共有部位的收益扣除成本後，屬全體業主所有。但實際上部分小區公示欄未更新收益明細，也有小區帳目長期顯示「0元」。黃浦區東淮海公寓劉女士表示，她所在社區有八棟樓安裝多組廣告設備，但物業僅願意提供部分紙本帳目，且不得拍照，使業主難以確認收入是否完整上帳。

至於監管方面，上海市市場監督管理局過去在意見徵詢文件中曾提出「轎廂內廣告應當靜音」，顯示主管機關已注意到廣告噪音對居民生活的干擾。雖然該條文未被納入最終施行的「上海市電梯安全管理辦法」，但業界普遍認為，未來仍可能有更明確規範出台，尤其是針對音量、亮度與內容播放的標準。

如何在維護居民生活品質的同時兼顧小區公共收益，專家認為，若要化解矛盾，透明公示、完善徵詢程序、對廣告設備的音量與亮度進行技術管理，都是當務之急。對居民而言，電梯不該成為「強制接收」廣告訊息的空間；對小區管理者而言，則需要在經營與權益之間找到更可行的平衡。