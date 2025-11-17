我的頻道

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

粵浙小學生秋假出遊「占領」長沙 岳麓山有「一億人」

中國新聞組／廣州17日電
秋假親子出遊潮，廣東小學生「占領」長沙，岳麓山有「一億人」。（取材自長沙晚報）
隨著廣東多所中小學迎來秋假，大批廣東親子家庭湧向長沙，直接把長沙各大景區「占領」了；不少網友調侃，這幾天岳麓山有「一億人」。除了廣東孩子，同樣放秋假的浙江孩子也來了，長沙的「含粵量」和「含孩量」雙雙飆升。長沙人羨慕表示，「想擁有同款假」。

長沙晚報報導，「岳麓山門票都約不到」，長沙人懵了，到長沙旅遊的外地遊客也懵了，本以為是錯峰出行，結果成了「赴峰」打卡。於是有長沙人提問：「長沙為什麼沒有秋假？」

什麽是秋假？據央視新聞報導，春秋假是中小學在春季和秋季增設的短假期，目的是調節學生學習節奏，增加親子互動。今年秋季學期，各地學校紛紛開始試行中小學「秋假」。

為什麼在寒暑假之外，還需要「春秋假」？據浙江宣傳報導，從教育角度來說，「春秋假」被視作對「知行合一」教育理念的一次回歸與升級。長期高強度的課堂學習容易讓學生陷入「書本困境」，制約學生將抽象概念轉化為解決現實問題的能力。而「春秋假」可以讓學生得以暫別題海，將廣闊天地變成「行走的課堂」。

再以從出行角度來說，長期以來，寒暑假和法定節假日是出行與陪伴的「高峰期」，然而集中釋放的出行需求往往導致景區「超載」，原本精心準備的溫馨旅途在「人從眾」的擁擠中被消磨得所剩無幾。「春秋假」的錯峰屬性正好將親子旅行從「摩肩接踵」拉回「從容舒適」。有家長表示，「計畫帶孩子去外地研學，既增長見識又增進親子關係」。

此外，春秋兩季本是旅遊市場的傳統淡季，「春秋假」的設置有利於帶動鄉村遊、周邊遊等消費需求，盤活目的地的酒店、交通等資源，減少「旺季擠爆、淡季閒置」的浪費。

秋假親子出遊潮，廣東小學生「占領」長沙，岳麓山有「一億人」。（取材自長沙晚報）
