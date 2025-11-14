我的頻道

川普政府擴大打擊 數千無證兒童的父母或監護人被捕

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

全紅嬋首開直播 1小時收入4萬多元 全捐給鄉村兒童

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
全紅嬋首次開直播。（取材自微博）
跳水奧運冠軍全紅嬋與好友12日晚開啟連線直播，直播1個多小時，在線觀看人數超10萬。全紅嬋在直播中表示，全運會跳水的比賽已經結束，大家可以去關注全運會的其他賽事。直播結束後，全紅嬋將直播收入4萬35986元人民幣全部捐出。隨後，相關話題衝上熱搜榜，網友紛紛點讚。

來源：YouTube

極目新聞報導，全紅嬋來自廣東一個普通農村家庭。東京奧運會前的選拔賽期間，全紅嬋曾說過：「我媽媽住院過兩三次，但家裡有時候也不告訴我。我打電話給我爸他才告訴我這些，他讓我不要在意太多事情，但是媽媽治病要花挺多錢的，我就感覺自己也得掙錢，好寄回家給媽媽治病。」

東京奧運會，全紅嬋在賽場上演驚世五跳，一舉奪下冠軍，橫空出世。在東京奧運會奪金之後，全紅嬋又一次說：「媽媽生病，就想賺很多錢，去給她治病，治好她。」

如今，四年過去，全紅嬋正在頑強對抗著傷病和身體發育關卡。

廣東隊教練何威儀近日透露了全紅嬋的傷情。他表示，全紅嬋是帶傷參加全運會：「全紅嬋現在的脛骨、踝關節都是受傷的，她每天都是疼得不得了。」

11月6日，在跳水女子雙人10米台決賽上，全紅嬋與搭檔王偉瑩因出現失誤，獲得第五。在賽後受訪時，全紅嬋表示，她的腳在做彈跳動作時還是痛，「跳多了之後，走樓梯都也很痛。」

被問及「未來我們還可以在跳水池裡繼續見到全紅嬋嗎」？全紅嬋回答：「再說吧，應該吧，現在還不知道。」

中國青年報報導，12日晚21時10分，全紅嬋開啟直播首秀，與廣東隊隊友、奧運冠軍陳藝文、陳艾森以及另一位隊友梅穎芯一起在線聊天，直到22時結束。

網友們也非常捧場，最多時在線觀看人數超過10萬，且不斷有人為全紅嬋送上鮮花、跑車、火箭甚至嘉年華等禮物。

全紅嬋獲公益捐贈證書。（取材自極目新聞）
全紅嬋非常誇張地作揖鞠躬，感謝網友道：「謝謝老闆，祝老闆發大財，感謝網友送送來的嘉年華。」當然，所有直播收入都已經被她捐給鄉村兒童。

值得一提的是，全紅嬋的直播地點是廣州二沙訓練中心的宿舍，這說明全運會結束之後，她還沒有回老家看看。

全紅嬋 東京奧運 關節

