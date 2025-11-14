中國1律師上銀行取4萬被反覆盤問 罵：藉反詐名義擾民

我的頻道

中國新聞組／北京14日電
周筱贇律師取錢的建設銀行東營東城支行。（取材自封面新聞）

近日一名律師周筱贇前往中國建設銀行山東東營支行取現，不但被追問資金用途，還被要求說明其他交易紀錄細節，周筱贇認為銀行過分侵犯個人隱私，銀行職員卻稱將連繫反詐中心出警，他在現場等了半小時，也沒見到反詐中心出警，最後沒領錢就離開了。周筱贇表示，他理解並支持反詐工作的初衷，但各級基層銀行不能對反詐層層加碼，「不要再藉著反詐的名義，折騰普通老百姓和銀行櫃員」。

綜合大風新聞、封面新聞報導，律師周筱贇近日在山東東營出差期間，因為有朋友要結婚，為了包紅包，他到中國建設銀行東營東城支行取4萬元（人民幣，下同，約5663美元）現金，「還以為幾分鐘就能搞定」。

在櫃台取現過程中，周筱贇被工作人員追問資金用途，但他困惑的是，人行規定是5萬元以上才需要說明用途，櫃員領導表示，東營市反詐中心規定取現1萬元就要說明用途。於是周筱贇表示取現是為了「個人消費」，但又被追問「具體買什麼？」「上個月的某月某日，有個叫某某某的人給你轉了若干元，這筆錢是什麼？」

東營市地方金融監督管理局大樓。（取材自大風新聞）

周筱贇認為，銀行的詢問過分侵犯個人隱私，怒回：「你是公安局嗎？我有什麼義務向你匯報？」櫃員稱因為周不配合，將打電話給反詐中心和派出所，但周筱贇在銀行等了半小時，沒有見到反詐中心出警。隨後銀行領導出面，改口說可以取現，但他拒絕取現後離開。

周筱贇稱，事後中國建設銀行東營分行一侯姓負責人向他道歉，理由是「給您帶來的體驗不佳」，他決定拒絕接受。周筱贇說：「建行東營分行稱體驗不佳，是認為我作為儲戶太敏感，或認為櫃員理解有誤、態度不好，將責任推給了我或櫃員。但實際上，錯的是建行的管理層。」

周筱贇表示，事情的根源是反詐中心透過銀行管理層，讓銀行櫃員實施層層加碼的反詐措施，搞一刀切。銀行櫃員不是專業的刑偵人員，他們沒有能力分辨。他強調，「反詐是非常有必要的，但不能以折騰普通老百姓和銀行櫃員為代價」。

周筱贇律師。（取材自大風新聞）

周筱贇的經歷引發網友熱烈討論，有人認為這種長臂管轄不可取，也有人說銀行人員只需要做到反詐提醒責任就可以了，「反詐宣傳那麼多，如果還是執意要上當，那就得自己承擔後果」。

據了解，山東東營一中國建設銀行工作人員表示，目前儲戶取款1萬元以上、5萬元以下現金，已經不需要詢問資金用途。

（取材自封面新聞）

