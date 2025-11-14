浙江海島荒野求生賽造假？被爆投餵選手、內定獲獎者

10月1日選手登島。（取材自賽事官方帳號）

撿木柴搭建庇護 所、鑽木取火、抓蚱蜢充饑……近期，中國幾檔荒野求生挑戰賽頻頻衝上熱搜，其中，也包括一檔在浙江瑞安舉辦的東方荒野海島求生賽。但有多名退賽選手反映稱，比賽存在賽事無資質、安全員配備不足、主辦方私下投餵選手，以及有錄音曝出內定下一期獲獎人員等情況。

封面新聞報導，東方荒野海島求生賽10月1日在溫州瑞安北龍島冬瓜嶼舉行，冠軍可獲5萬元（人民幣，下同）獎金。根據比賽官方帳號公布的賽事規則，比賽期間選手禁止拾取可食用物資，主辦方在島上投放雞、兔、羊等人工飼養動物，選手抓到動物可換肉。

然而，比賽近日爆出不少爭議。2號女選手楊又串透露，她於10月15日因傷退賽。「中秋 節前後，我親眼看到其他選手的庇護所有雞蛋 和月餅，這不可能是打野獲得的，很明顯是節目組投餵。」楊又串表示，比賽期間她遇到生理期，找工作人員領取衛生巾時，曾被投餵麵包，「但我當時拒絕了。」

15號選手大樹則指出，「我搭建的庇護所位置靠近海岸，有一天我看到物資船到了後，工作人員給一位已獲獎女選手投餵礦泉水。」

大樹說，因家人出車禍，11月2日他主動退賽。當天晚上和另一名退賽選手流浪來找主辦方工作人員徐某，並記錄下一段視頻和音頻，內容顯示夜晚幾人在一處島內的建築內吃飯喝酒。「裡面有三名當時仍在參加比賽的選手，兩男一女。吃的東西也不是打野獲得的，現場還有啤酒和白酒。」

從大樹提供的音頻中記者聽到，主辦方人員徐某號召大樹、流浪以及三名仍在比賽的選手，參加下一期比賽，並表示「你們五個人來參賽，肯定不會虧待你們的。下期20萬元的獎金，肯定是咱們自己人的。」

除公平性爭議外，多名選手質疑主辦方安全配置與救援能力。選手稱賽前被告知島上將配置13名安全員，但上島後僅見主辦方負責人耿先生與徐某兩名正式工作人員。退賽選手還表示，退出比賽後需等船安排下島，期間若不替主辦方當義工，就需自付每餐50元。

楊又串透露，她10月11日晚被滾燙熱水燙傷左腳，從無人救助，到義工與工作人員先後發現均未處置，直到第四天負責人才讓她退賽並送醫。後來就醫診斷為左腳深二度燙傷，並伴隨野外生活造成的皮膚問題。她稱迄今醫療費均自行負擔。

對此，總策畫耿先生否認曾承諾「13名安全員」，稱當時僅提到可能有13人報名，但多數未到場或離開。他表示島上還有攝影、醫護、主播等人，並稱「所有人都是一人多職」。對投餵及內定錄音，他先稱「沒有證據證明」，後又表示涉事工作人員已承認錄音內容，正在調查是否投餵其他選手，但否認自己知情內定獎金分配。

島嶼行政管理方則透露，比賽未報備。北龍村村支書蔡書記指出，冬瓜嶼由承包人沈先生用作養羊，主辦方僅口頭告知要辦比賽，承包人稱已配備醫生與救生員，並稱不需要審批。10月中旬，因一名參賽者家屬十多天聯絡不上而報警，警方上島帶離該選手並要求叫停。蔡書記稱之後島上僅剩四、五人抓羊，但退賽選手大樹表示比賽仍持續進行，主辦方則稱「未收到叫停通知」。

主辦方則稱備案由承包人負責，承包人沈先生則明確表示，比賽未經政府許可，他僅提供島嶼及協助運輸，安全責任由主辦方承擔，並否認自己屬賽事方。