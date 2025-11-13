浙麵館賣「水煮雞肉」有原因 老闆揉麵8年練成健美先生

麵館老闆小林正在揉麵。(取材自紫牛新聞)

浙江台州一家麵館老闆小林，靠揉麵、壓麵鍛鍊出驚人的肌肉，堅持8年後斬獲市級健美大賽冠軍。顧客到麵館點菜時，看到菜單上竟然有「水煮雞肉」這道菜，再看看老闆精壯的身材後，頓時恍然大悟。

揚子晚報紫牛新聞報導，今年35歲的小林在初中畢業後就去酒店學廚，數年後存了5萬元開麵館。他發現好吃的麵館的麵條都很勁道。於是他持續拜訪、付出勞力幫忙打動老師傅，如願以償學到手擀麵的技藝。

早晨5點到8點，小林需要和麵、壓麵、擀麵。在製作過程中，小林覺得最考驗體力和耐力的就是壓麵，需要將麵粉和成粗糙的麵糰，再用毛竹反覆碾壓，讓麵糰變光滑。「光早上壓麵，就要半個多小時」。 小林用傳統毛竹壓麵而非機器，是因為機器壓的麵太實，毛竹壓的更有彈性。還有一個關鍵因素是，可以鍛鍊肩部和三頭肌。

這與小林的另一大愛好——健身，形成了奇妙的平衡與支撐。

小林健身8年了，最初是被朋友拉去健身房，覺得別人練的胸肌、腹肌很好看，他也產生鍛鍊的想法，「我平常搟麵的話，去健身房就只要做力量訓練，不用額外進行有氧運動了」。

報導指出，練了幾年，小林嘗試參加健美比賽。對他來說，參賽是為了檢驗水平，看自己有沒有進步。今年5月在台州舉行的比賽中，他斬獲了古典一個組別的冠軍、傳統70公斤組亞軍。