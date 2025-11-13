37年前公派來美的東北大爺開計程車 稱「只有物價有變」

我的頻道

中國新聞組／北京13日電
開車的東北大爺說著來美國後的印象。（視頻截圖）
一位哈佛畢業後留在波士頓生活的中國博主日前搭乘計程車，巧遇一位1988年公派來美的東北大爺。大爺在行車途中，滔滔不絕的說著在美國生活37年來的觀察。大爺說：「沒有美國變化，只有物價有變化」，他也提到當年的美國比較開放，「現在反而不開放了」。

觀察者網風聞社區有用戶12日上傳一部影片，內容是中國博主在美國與東北大爺的聊天畫面。大爺是1988年公派來美，當年他來美國的時候，感到最震撼的事情是美國人居然天天吃肉，因為在中國只有過年才吃肉。結果大爺吃了三個月雞，讓他吃得「直惡心」，接下來好幾年都不想再吃雞。

按大爺的說法，那時候一隻雞是3毛7、8分美金（當時的匯率，1.4元人民幣），大爺在中國一個月是30元人民幣，在美國是1小時5美金（按1988年匯率，月薪3348年人民幣），一周工作45小時，一天工作9小時。

因為大爺的公司提供住房，那時候甚至不用考慮房租的問題。去超市買1加侖牛奶、6罐飲料，買肉買麵包也就只花個7、8塊美金（當時匯率，28塊人民幣）。而現在現在7、8美元就只能買杯奶茶。

由於當時博主手上正好有杯奶茶，大爺得知價錢是7.5美元後說：「那玩意給我7塊5叫我喝我都不喝」。

影片裡，大爺談到當時的唐人街沒幾個人說普通話，全都是說粵語的。1994年柯林頓上台後，來美的中國人就變多了。據說1996年的美國亞特蘭大奧運的時候，上萬的天津人都過來了。現在在美國的50、60歲的天津人基本都是那個時候過來的。

博主問到，當時的美國人對大爺是什麼態度？大爺說，當時的美國人對中國人態度很好，因為中國比較神秘，美國人也沒吃過中餐，「剩了三天的破米飯整點雞蛋給他們炒一炒」，美國人都會說好吃。

開車的東北大爺說著來美國後的印象。（視頻截圖）
