京東稱「雙11」成交額再創新高 但連4年不披露交易額

記者賴錦宏／即時報導
河北省石家莊京東物流園工作人員在分揀商品。（新華社）
河北省石家莊京東物流園工作人員在分揀商品。（新華社）

中國電商巨頭京東公佈，截至11月11日23時59分，京東「雙11」成交額再創歷史新高，訂單量增長近60%。不過，京東並未披露具體交易額，這也是該電商平台連續4年不披露交易額。

京東集團在微信公眾號發布聲明說，今年「雙11」購物節期間訂單量激增近60%，下單用戶數增長40%；相比之下，去年增長逾20%。

京東「雙11」期間的銷售數據顯示，3C數位AI產品成交額同比增長超100%，包括AI平板、AI大螢幕手機，都位列3C數位整體品類增速排行的前5名。

京東稱，第三方數據顯示，京東APP活躍用戶增長幅度穩居行業首位。

彭博在報導中說， 京東成交額再創新高，證明人們對中國持續通縮而抑制消費意願的擔憂是多餘的。

京東銷售額增長可能得益於海外擴張。京東稱，日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲等地，成交額與訂單量均實現同比超100%增長；跨境包郵服務升級覆蓋的13個國家，成交額同比增長突破300%。

此外，小米今年「雙11」截至11月11日23時59分59秒，累計支付金額突破290億（人民幣，下同）。截至11月10日23:59:59，小米的掃地機品類、小米攝影機品類各通路累計銷售額均突破2億，小米空氣淨化器品類、行動電源、音箱、路由器、照明、曬衣機品類各通路累計銷售額均突破1億。

小米 AI 電商

價格戰又來了？京東賣電動車 限時優惠價人民幣8.99萬

京東首款電動車「埃安UT super」一輛只要人民幣4.99萬

京東主席劉強東罕見露面 稱未來員工「一周或只需工作一天」

習為何送李在明舊款小米？ 韓媒：用LG面板象徵意義深

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

打算明年退休？有這3跡象最好再等等

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

