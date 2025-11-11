深圳女懸賞1套房尋親：只要不是遺棄 家已為父母準備好

王麗萍。（取材自極目新聞）

廣東深圳一名女子公開尋親的消息近日引發關注，她在視頻中介紹說，自己現在所站的地方是一套平層，距此一百米還有一套複式樓，「只要當年我不是被父母遺棄的，家已經為他們準備好。」

極目新聞報導，女子名叫王麗萍，她表示1992年農曆正月十一，當時7歲的她被人販子以3882元(人民幣，下同)的價格賣到了福建泉州。「人販子口述，我是1985年農曆八月初八出生的。」

王麗萍說，她依稀記得親生父母的房子下面是石頭，上面是木頭，家中有一個姊姊，還有一個不確定是弟弟還是哥哥，父親曾因砍柴受過傷，爺爺奶奶就住在對面。「不知道什麼原因，我坐了幾天幾夜的火車到了福建，我養父說，我當時會說很標準的普通話。」

據報導，王麗萍指出，在她被賣到養父母家之前，養父母家有一個女兒夭折了，她現在的名字其實就是那個夭折孩子的名字，「因為這，我小時候沒少被欺負。」王麗萍說，尋找親生父母一直是自己的一個心結，此前她也曾把自己的尋親信息掛到網上，後來自己當了媽媽，養父母也鼓勵她勇敢地去尋找親生父母。

「我養父母對我說，丫頭你也當媽了，你去找找父母吧，如果再晚幾年，可能就只能找到一堆黃土了，那時候你的來處真的就是一個謎了。」王麗萍說，她已採血入庫，目前在深圳創業並安家，有多套房產，幾年前她就為親生父母準備好了房子，「我想吃親生父母做的飯。只要當年我不是被遺棄的，家已為他們準備好了。」

王麗萍表示，她把同一樓層的幾套房子裝修得一樣，就是為將來親生父母和兄弟姊妹的到來而準備，「住在一起，聞著飯香就可以來了。」為了能盡快找到親生父母，王麗萍說，她願意拿出一套房來懸賞尋親線索。