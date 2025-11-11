我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府重開協議未解決健保補貼 這些低收入者怎麼辦？

3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

深圳女懸賞1套房尋親：只要不是遺棄 家已為父母準備好

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
王麗萍。（取材自極目新聞）
王麗萍。（取材自極目新聞）

廣東深圳一名女子公開尋親的消息近日引發關注，她在視頻中介紹說，自己現在所站的地方是一套平層，距此一百米還有一套複式樓，「只要當年我不是被父母遺棄的，家已經為他們準備好。」

極目新聞報導，女子名叫王麗萍，她表示1992年農曆正月十一，當時7歲的她被人販子以3882元(人民幣，下同)的價格賣到了福建泉州。「人販子口述，我是1985年農曆八月初八出生的。」

王麗萍說，她依稀記得親生父母的房子下面是石頭，上面是木頭，家中有一個姊姊，還有一個不確定是弟弟還是哥哥，父親曾因砍柴受過傷，爺爺奶奶就住在對面。「不知道什麼原因，我坐了幾天幾夜的火車到了福建，我養父說，我當時會說很標準的普通話。」

據報導，王麗萍指出，在她被賣到養父母家之前，養父母家有一個女兒夭折了，她現在的名字其實就是那個夭折孩子的名字，「因為這，我小時候沒少被欺負。」王麗萍說，尋找親生父母一直是自己的一個心結，此前她也曾把自己的尋親信息掛到網上，後來自己當了媽媽，養父母也鼓勵她勇敢地去尋找親生父母。

「我養父母對我說，丫頭你也當媽了，你去找找父母吧，如果再晚幾年，可能就只能找到一堆黃土了，那時候你的來處真的就是一個謎了。」王麗萍說，她已採血入庫，目前在深圳創業並安家，有多套房產，幾年前她就為親生父母準備好了房子，「我想吃親生父母做的飯。只要當年我不是被遺棄的，家已為他們準備好了。」

王麗萍表示，她把同一樓層的幾套房子裝修得一樣，就是為將來親生父母和兄弟姊妹的到來而準備，「住在一起，聞著飯香就可以來了。」為了能盡快找到親生父母，王麗萍說，她願意拿出一套房來懸賞尋親線索。

目前，有多名尋親家長和熱心人士都在幫助王麗萍尋親。

王麗萍年少時的照片。（取材自極目新聞）
王麗萍年少時的照片。（取材自極目新聞）

上一則

為嫁高富帥與母互毆 河南女清醒了：為他賣房、他卻劈腿

下一則

鳳凰颱風重創菲律賓 中使館：將提供現匯與緊急物資援助

延伸閱讀

無人出駕駛計程車Robotaxi 深圳、廣州正式營運

無人出駕駛計程車Robotaxi 深圳、廣州正式營運
紐時：若台海戰爭 福建艦可能用於對台封鎖

紐時：若台海戰爭 福建艦可能用於對台封鎖
中國福建艦 vs. 美國福特艦 「電磁彈射技術」差異成決勝關鍵

中國福建艦 vs. 美國福特艦 「電磁彈射技術」差異成決勝關鍵
中國主辦2026深圳APEC峰會 美國重申台灣須平等參與

中國主辦2026深圳APEC峰會 美國重申台灣須平等參與

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了