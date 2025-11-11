「人間國寶」耿寶昌曾多次訪台 大老闆買藏品都問他

1998年6月，耿寶昌曾應邀赴台參加「清翫雅集」在台北鴻禧美術館的「中華文物集粹」聯展開幕典禮。（本報資料照片）

被文博界譽為「人間國寶」、「中國古陶瓷鑑定第一人」的耿寶昌10日辭世，享年103歲。在20世紀90年代，作為國家館藏一級文物確認專家小組組長，他曾推動全國文物鑑定標準化，自1973年起多次赴台灣學術交流，在兩岸擁有極高知名度與影響力。

耿寶昌1966年起，先後應邀到文化部文物局、南京博物院、國家文物局揚州與泰安培訓中心任教；任遼寧大學、吉林大學、河北師範學院歷史系兼職教授；受聘為北京大學考古學系碩士學位研究生導師，以及馬來西亞中央藝術學院客座教授。更多次赴法國、加拿大、美國、英國、日本等國家及香港、台灣地區進行考察、鑑定和學術交流。

耿寶昌亦曾擔任台灣中國文化大學史學系博士生導師。他曾在分析中國文物流失時，提到台灣是改革開放後文物中轉的關鍵地區之一，反映其對台灣文物市場的熟悉度。

1993年，他在台北「中華文物學會」年刊發表重要論文「元代青花鑑定要領」；他的著作「明清瓷器鑑定」被台灣學界列為必讀經典，台北「清翫雅集」更曾授予他榮譽會員稱號，進一步印證其在台灣收藏界的影響力。

不只如此，耿寶昌也是多位台灣企業家收藏中國古瓷器的重要顧問，傳有台灣大老闆購買高價古瓷器收藏品時，若「拿不準」往往都會向耿寶昌請教。

2012年台灣知名收藏團體「清翫雅集」在台北舉辦20周年慶收藏展，耿寶昌曾赴台參與，當時與台北市副市長丁庭宇、行政院政務委員黃光男、收藏家曹興誠、中華文化總會會長劉兆玄、故宮 院長馮明珠等人一同坐在開幕式晚宴的主桌上，可見其重要性。