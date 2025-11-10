江西32歲男齊雲山徒步失聯 家屬每日180元徵搜救惹議

失聯男子朱某。（取材自上游新聞）

江西贛州一名男子齊雲山徒步失聯多日，家屬重金懸賞有效線索，並以每日180元的標準招募專業隊伍下懸崖搜救，引發網友熱議「到底是想救還是不想救」。

上游新聞報導，32歲男子朱某於11月1日下午1點從趙州市上猶縣一農莊出發，身著黑色衝鋒衣，背著米色縫製軍綠色背包，這是他今年開始熱中登山活動以來首次攀登齊雲山。8點半左右，朱某曾把小溪的照片傳給朋友，表示自己走錯路打算原路返回。晚上9點40分左右，監視器畫面顯示他最後出現在湖南郴州桂東縣普樂鎮境內，此後進入森林失聯，手機訊號也定格在最後畫面出現位置，不再更新。

事發後，當地於3日發現朱某的車輛多日未動，遂報警，但當時已失去黃金救援期。當地得知消息後，立即聯合警方、消防、緊急部門及民間進行救援搜救工作，但至今尚未有所獲。朱某的妹妹表示，為擴大搜救範圍，加速尋親，家屬7日晚透過網路平台發布求助訊息，懸賞1萬元（人民幣，下同，約1404美元）提供有效線索或直接找到失聯者位置的民眾，也以每日180元的標準招募有經驗的登山求助者協助搜救。

「我們非常著急，目前常規路線已基本排查完畢，但還是沒能發現哥哥的蹤跡。我們急需接受過專業訓練，能夠下懸崖搜救隊的救援。」朱某的妹妹否認其出發時狀態、情緒有異常。

江西省贛州市上猶縣五指峰派出所9日下午證實，重金懸賞線索並招募搜救人員一事，稱目前失聯男子確實仍在搜救中，「搜救區域有原始森林，基本沒有信號，暫時沒有搜救進展。」

事件引發網友討論，「成年人了不知道風險嗎？說句實話，不值得同情」、「搜救費每人每天180還要求專業經驗，這是打算救呢？還是不打算救呢？」

另據紅星新聞報導，朱某今年開始熱中登山活動，上個月曾獨自走反常路線徒步武功山。在這次徒步齊雲山之前，他曾告訴女友和朋友，表示做好了充足的登山準備。