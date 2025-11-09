遼寧傳野豬市區狂奔、路人尖叫逃竄 官方：已控制局面

遼寧省丹東鳳城的民警試圖抓捕野豬。（視頻截圖）

遼寧省丹東鳳城近日驚傳有多頭野豬在街上「閒晃」，根據網傳視頻，有野豬闖入社區，也有行人被野豬追著跑、周邊路人尖叫逃竄，一旁有民警拿著網子試圖抓住野豬。丹東市林草局表示，有十餘頭野豬出現在鳳城市區，目前已控制住局面，街上已沒有野豬，並且擊斃其中一頭豬。

極目新聞報導，根據網友發布的視頻，多頭野豬在鳳城市振興街、鄧鐵梅路等地區出現，民警也在街面上處置野豬。

對此，鳳城市公安局工作人員表示，警方已在現場控制局面，城區街面上已沒有野豬，暫未接獲人員受傷通報。

當地城區商家受訪時也表示，街面上確實已經沒有野豬，目前街上已經安全。

根據丹東林業和草原局消息，當時共有十多頭野豬在街上活動，相關部門迅速處置，已擊斃一頭野豬。

一頭野豬遭擊斃。（視頻截圖）

報導指出，野豬分布在中國28個省分，數量約200萬頭，其中有26個省分都傳出過野豬致災害的事情，且這一趨勢日益嚴重。野豬於2023年被調出「三有」陸生野生動物名錄，不再屬於國家保護的野生動物。

近年來野豬闖入人類城市的事件頻傳。中國林科院自然保護地研究所所長金崑表示，野豬最喜歡在春秋兩季從山裡下到鄉村和城鄉接壤的地區光顧農田，主要目的主要是獲得食物，也可能與想要開闢新的領地有關。