安徽天柱山「高顏值保安團」爆火 猛男陪爬 想摸腹肌也行

天柱山保安大方讓女遊客摸腹肌。（視頻截圖）

安徽天柱山風景區的「天柱山保安團」近日爆火，吸引大批遊客慕名而來。據網友們分享視頻，「天柱山保安團」團員們個個超高顏值、猛男身材，對待上前合影互動的遊客熱情溫柔，不僅會陪爬一段，還主動拉著女遊客的手摸自己的腹肌，讓女遊客嬌羞不已，不少網友看到視頻直呼「愛了愛了」。景區表示，「天柱山保安團」團員是平均20歲的大學生，已使景區客流量增加了近三成。

據大皖新聞報導，天柱山旅遊發展有限公司副總經理徐彬表示，保安團是景區打造的特色NPC活動，核心目的是增加與遊客的互動，為景區增添人文亮色，從今年「五一」假期開始啟動，「當時我們觀察到遊客在排隊等候時容易產生焦躁情緒，希望能有一種新穎的方式疏解這種情緒」。

帥氣的「天柱山保安團」。（取材自大皖新聞／受訪者供圖）

「天柱山保安團」上線後，相關話題下，成員們的帥氣形象與暖心互動持續點燃全網熱情。「高顏值男團」的網路流量也為天柱山景區帶來了更多的客流，徐彬表示，今年總體客流對比去年同期有27%的增幅。

據了解，「天柱山保安團」每次活動配置6人，人員並非固定不變。「成員都是合肥高校的大學生，年齡在20歲左右」，徐彬說，景區通過合作的新媒體公司對接高校，篩選有意向的高顏值學生參與。

不少女遊客爭相和天柱山保安團合影。（視頻截圖）

徐彬表示，該保安團不向遊客收取任何費用，核心職能是為遊客提供情緒價值。「它更像是天柱山一道特殊的人文風景線，不是為單個遊客提供專屬服務」，保安團成員主要在景區內指定區域活動，遊客可主動上前打招呼、合影互動，「希望『保安團』能夠給來天柱山的遊客留下更特殊、更美好的記憶」。