通縮緩解？中國10月CPI上漲0.2%優於預期

快訊

記者謝守真／即時報導
中國國家統計局公布10月CPI較去年同期上升0.2%，PPI則下跌2.1%但優於市場早前預期。（歐新社）
中國國家統計局公布10月CPI較去年同期上升0.2%，PPI則下跌2.1%但優於市場早前預期。（歐新社）

中國國家統計局9日公布，受擴內需等政策持續發揮作用，加上「十一」、中秋長假拉動，10月（CPI）按年升0.2%，優於市場原先預期的按年持平，亦是相隔三個月再次出現正增長，前月為跌0.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年則上升1.2%，升幅連續第六個月擴大，為2024年3月以來最高。生產者物價指數（PPI）年減2.1％，降幅也較上月收窄0.2個百分點。

根據中國國家統計局網站9日發布的最新數據，10月，中國CPI較去年同期上漲0.2%。高於路透經濟學家此前調查預測的零增長。其中，城市上漲0.3%，農村下降0.2%；食品價格下降2.9%，非食品價格上漲0.9%；消費品價格下降0.2%，服務價格上漲0.8%。

1至10月平均，CPI較上年同期下降0.1%。全國居民消費物價月增0.2%，其中城市上漲0.2%，農村上漲0.1%；食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.2%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解釋，服務價格由上月下降0.3%轉為上漲0.2%，其中「十一」、中秋假期疊加帶動出行需求增加，住宿、機票和旅遊價格分別上漲8.6%、4.5%和2.5%；醫療服務價格上漲0.5%。食品價格上漲0.3%，高於季節性水平，受鮮菜、羊肉、鮮果、蝦蟹類和牛肉價格上漲帶動。能源價格下降0.4%，扣除能源的工業消費品價格上漲0.3%，其中受國際金價上升影響，國內金飾價格漲幅達10.2%。

董莉娟還指，年比數據顯示，食品價格下降2.9%，降幅比上月收窄1.5個百分點；能源價格下降2.4%，其中汽油價格下降5.5%。扣除食品和能源的核心CPI年比上漲1.2%，連續第六個月擴大，為2024年3月以來最高。服務價格自3月份起逐步回升，本月上漲0.8%，其中機票、賓館住宿、醫療及家政服務價格均有所上升。扣除能源的工業消費品價格上漲2.0%，金飾及鉑金飾品價格分別上漲50.3%和46.1%；家用器具、文娛耐用品及家庭日用雜品價格漲幅在2.4%至5.0%之間，燃油小汽車價格降幅收窄至2.3%。

此外，PPI年減2.1%，月減由上月持平轉為上漲0.1%；工業生產者購買價格年減2.7%，月增0.1%。1至10月平均，工業生產者出廠價格較去年同期下降2.7%，購買價格下降3.2%。

CNBC指出，雖然抑制價格戰和刺激需求的政策初見成效，9月工業利潤年增超過21%，但地方政府對稅收依賴可能持續推高產能，競爭與過剩將持續。報導稱，中國生產者面臨需求不確定性、貿易摩擦、國內消費疲弱及房市低迷的影響。展望未來，出口阻力有望減弱，美國總統川普與中國國家主席習近平於10月30日在南韓會晤，達成貿易休戰協議，緩解貿易緊張。

