交大教授：中國工時太長須多放假 給足加班費讓老婆花錢

6日在由商務部 主辦、第一財經承辦的第8屆虹橋國際經濟論壇「提振消費：世界共享中國市場機遇」分論壇上，全國政協委員、上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘表示，中國人的工作時間太長了。接下來在「十五五」期間中國人應該要優化假期，有一些假期可以適當延長，有一些休假的方式可以靈活進行安排。

快科技報導，陸銘說：「中國人工作時間太長，必須要多放假，一定要加班就給足加班費，讓老婆去花錢（刺激消費）！」

報導指出，之前發改委公開表示，將過強化執行監督來落實帶薪年休假制度，明確不得違法延長勞動者工作時間，同時鼓勵彈性錯峰休假，鼓勵有條件的地方設置中小學春秋假等。

對此，北京中銀律師事務所高級合夥人楊保全表示，加班文化快成 「毒瘤」 了，把打工人折磨得沒了生活，這次國家果斷出手給加班亂象 「開刀」，明確監督部門，為破解「加班文化」提供了直接的制度性抓手，從而保障勞動者休息權，釋放消費潛力，推動企業革新，促進社會公平。「員工脫離兩點一線的循環後，夜間消費（餐飲、娛樂）、假期文旅等產業將直接受益。」

不過上述律師直言，隱形加班認定難、勞動者維權難等在法律上還是個坎，後續必須緊盯政策落實、各方協同、細化規則、嚴格執法，讓政策真正落地，還打工人正常生活。

第一財經日報報導，對此，網民紛紛表示，「不是時間長，是時薪低」、「我建議先把調休取消」、「支持勞動和付出成正比」、「先把雙休都落實了，再說吧」、「這才是真專家啊」、「總算說了人話」、「可是沒實現啊」、「好專家啊」、「太贊同了」、「這個教授是有真才實學的，說的我都愛聽，老公可以加班，加班費給夠，多給老婆花。家庭和諧了，也拉動GDP增長了」。