快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

「人民咖啡館」蹭政府流量？ 官媒批誤導、營銷無底線

中國新聞組／北京8日電
網友在“人民咖啡館”購買的咖啡。(視頻截圖)
網友在“人民咖啡館”購買的咖啡。(視頻截圖)

老式的搪瓷缸，提袋上印著五角星…中國多地出現了以「人民咖啡館」為店標、且裝修高度相似的店家，由於「人民」、「五星」等意涵，讓不少到訪打卡的民眾一度以為這是政府機關單位。對此，官媒「人民網」7日撰評稱，「人民」一詞不容褻瀆，更不能被濫用，營銷可以有創意，但不能無底線。

來源：YouTube

大象新聞報導，「人民咖啡館」已陸續在中國18個省、20個城市開設近30家直營門市，其母公司為要潮（上海）文化傳播有限公司。

企查數據顯示，要潮文化的咖啡店名起初為THE PEOPLE，自2022年起先後多次申請「人民咖啡館」商標，均被駁回，目前僅持有「潮人民咖啡館」、「要潮人民咖啡館」兩個註冊商標。但查詢其多家直營店門面圖片發現，並沒有「潮」和「要潮」的字樣展示出來，各門市均為「人民咖啡館」樣式的招牌。

極目新聞引述北京策略律師事務所朱雪律師表示，該公司將核准註冊商標變更後使用，屬於典型的「自行改變註冊商標」並突出使用未被核准名稱的行為。而將人民、五星紅旗、紅五角星等用於商業標識，足以讓相關公眾誤認為該商業主體與國家機關、政府組織、軍隊等存在特定聯繫，具有欺騙性，因此禁止使用。

人民網評論指出，「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，承載著特定的社會情感與公共利益，不容褻瀆，更不能被濫用。

評論說，極具年代感的裝修、各種穿越歷史時空的擺件，甚至門頭上倍感熟悉的字體，讓該咖啡店成為新網紅打卡地。但營銷可以有創意，但不能無底線。講述中國故事的方式有很多種，守住道德與法治的底線是最基本的敘事方式。

人民咖啡館門店。(取材自人民咖啡館官方帳號)
人民咖啡館門店。(取材自人民咖啡館官方帳號)

咖啡

鍾睒睒連5年登中國首富 身家771億美元 金額增長驚人

不想再失去自信 劉強東在烏鎮露面 要記者「拍好看些」

