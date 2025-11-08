年輕人抄底哪吒「爛尾車」 半價入手…倒閉才有好價

我的頻道

中國新聞組╱即時報導
年輕人撿漏倒閉車企的「爛尾車」。（取材自紅星新聞）
社群媒體上，有不少預算不多的年輕人選擇購買倒閉車企的「爛尾車」，哪吒、極越和高合等幾個早已宣布破產的新勢力品牌，都在他們的「抄底」名單裡；不過背後往往藏著售後停擺、維修無門、車機斷聯等問題。

紅星資本局報導，中國汽車流通協會專家委員會專家委員李顏偉表示，部分年輕消費者購車預算不多，但也對新技術、新產品向往，他們通過購買這種倒閉車企車輛的方式，來實現自己的購車願望。

在哪吒汽車母公司宣布破產重整的兩個月後，28歲的江先生決定買下一輛全新的哪吒L。從找車源到提車，只花了10天時間，江先生說，為了買這輛哪吒L，他把全國的車源都問了一遍。8月初，跨越1500多公里，他從安徽趕到廣西提了車。「我就是奔著它（哪吒汽車）倒閉才買的」，談到買車的原因，江先生直言，因為倒閉才有好價，不倒閉都不會買。

據報導，哪吒L310閃充pro版本，此前官方價14.99萬元，車企倒閉後，4S店優惠6.3萬，加上廣西的置換補貼優惠1.3萬，算下來裸車7.39萬，再加上保險0.38萬，落地只要7.77萬元。江先生說，價格非常香，相當於半價買車。

同樣看中「爛尾車」性價比的還有22歲的關先生，他的購車預算是15萬元，今年8月，他「抄底」了一輛極越07長續航版。關先生認為，同價位的新車在外觀、配置和用料上都比不上這輛車。此前，這輛車的官方指導價為21.99萬元，極越汽車倒閉後，落地只需15萬元。他表示：「車企沒了才買得起」。

對於年輕人「抄底」爛尾車的現象，有市場聲音認為，背後往往藏著隱憂，售後停擺、維修無門、車機斷聯都是問題。當原廠供應鏈中斷，車輛發生碰撞或零部件老化損壞後，尋找配件將變得極其困難；其次，車企服務器關閉後，遠程控制、在線導航、語音助手等功能將全部失效；最後還面臨著保險能否賠付、車輛是否存在安全隱患的風險。

據報導，對上述這些情況，江先生稱，其哪吒L的車機服務目前正常，可能是新車的原因，沒有受到大範圍哪吒斷網事件影響；在線下能購買保險，至於售後，合肥目前有兩個售後點可以維修。

另一位車主明先生則表示，極越可以購買保險，車機有團隊維持運營，售後可以到領克4S店。但他也提到，售後的時間和體驗肯定不如原品牌，所以盡量避免發生事故。

年輕人撿漏倒閉車企的「爛尾車」。（取材自紅星新聞）
保險 社群媒體 供應鏈

