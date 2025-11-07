中國多地出現「人民咖啡館」被誤認政府機關 官媒批：無底線

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
網友在「人民咖啡館」購買的咖啡。(取材自微博)
老式的搪瓷缸，提袋上印著五角星…中國多地出現了以「人民咖啡館」為店標、且裝修高度相似的店家，由於「人民」、「五星」等意涵，讓不少到訪打卡的民眾一度以為這是政府機關單位。對此，官媒「人民網」7日撰評稱，「人民」一詞不容褻瀆，更不能被濫用，營銷可以有創意，但不能無底線。

大象新聞報導，「人民咖啡館」已陸續在中國18個省、20個城市開設近30家直營門市，其母公司為要潮（上海）文化傳播有限公司。

企查數據顯示，要潮文化的咖啡店名起初為THE PEOPLE，自2022年起先後多次申請「人民咖啡館」商標，均被駁回，目前僅持有「潮人民咖啡館」、「要潮人民咖啡館」兩個註冊商標。但查詢其多家直營店門面圖片發現，並沒有「潮」和「要潮」的字樣展示出來，各門市均為「人民咖啡館」樣式的招牌。

極目新聞引述北京策略律師事務所朱雪律師表示，該公司將核准註冊商標變更後使用，屬於典型的「自行改變註冊商標」並突出使用未被核准名稱的行為。而將人民、五星紅旗、紅五角星等用於商業標識，足以讓相關公眾誤認為該商業主體與國家機關、政府組織、軍隊等存在特定聯繫，具有欺騙性，因此禁止使用。

人民網評論指出，「人民」一詞具有鮮明的公共屬性和深厚的政治內涵，承載著特定的社會情感與公共利益，不容褻瀆，更不能被濫用。

評論說，極具年代感的裝修、各種穿越歷史時空的擺件，甚至門頭上倍感熟悉的字體，讓該咖啡店成為新網紅打卡地。但營銷可以有創意，但不能無底線。講述中國故事的方式有很多種，守住道德與法治的底線是最基本的敘事方式。

「人民咖啡館」門店。(取材自「人民咖啡館」官方帳號)
