杭州1小學校門口 學生列隊喊「老師早」 師竟不理不睬

中國新聞組／北京7日電
杭州市筧橋小學校門口有身揹綬帶的小學生向開車進學校的老師敬禮。（取材自大風新聞）
杭州市筧橋小學校門口有身揹綬帶的小學生向開車進學校的老師敬禮。（取材自大風新聞）

近日網路上一段「杭州一小學老師開車進校學生敬禮高喊老師早」的視頻引發關注，有小學生一早站在校門口，向進校老師的車輛敬禮並高喊「老師早」，老師未做任何回應，網友批評「老師好大的官威」、「形式主義、官僚主義一發不可收拾」。

綜合界面新聞、大風新聞等媒體報導，該視頻拍攝於杭州市筧橋小學，視頻中可看到多輛車依次開進校門，一些身上掛著綬帶的小學生們站在校門口，一遍遍舉起右手敬禮，高喊「老師早」，但未見車輛減速，也沒看到老師搖下車窗回應學生。

視頻發布者配文質疑：「老師也不開窗回應？」「只是感覺有點惡心，什麼地方不能問好？進到教室，老師進了教室，同學們也可以問好，非要站在校門口做這種形式主義噁心嗎？」除了「耍官威」疑慮，有網友也指出，該校未落實人車分離，也存在安全隱憂。

該視頻隨即在網路上引發熱烈討論，有人批評「好大的官威」、「這一幕丟盡了老師這個職業的臉」、「從小培養做牛馬」；但也有人認為「叫聲老師早有錯嗎？」「學生學點禮貌竟然被這麼多人反對」。

杭州市筧橋小學工作人員稱，該視頻為「惡意剪輯」，「視頻中的學生屬於值周班級，孩子們非常熱情向老師打招呼，老師在車內也有向學生招手回應。」該名工作人員表示，校方並未要求學生向開車的老師行禮問好。

針對輿論批評，杭州市上城區教育局6日發布情況通報，稱區教育局高度重視此事，已於第一時間展開調查，確認該校確實存在相關問題。通報指出，現已對該校負責人進行嚴肅批評，要求學校立即整改，並吸取教訓，全方位提升教育管理水平。「下一步，我們將舉一反三，主動排查相關問題並認真加以改進。」

