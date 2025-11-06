我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

浙女穿200元運動內衣跑越野後胸部染紅 客服竟如此回應

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女子穿紅色運動內衣大面積褪色，染紅了她穿的白色短袖上衣，讓她直接在眾人面前「社死」。（視頻截圖）
女子穿紅色運動內衣大面積褪色，染紅了她穿的白色短袖上衣，讓她直接在眾人面前「社死」。（視頻截圖）

浙江杭州一名女子近日爆料稱，她穿價值200多元（人民幣，下同）的某品牌運動內衣，跑完70km越野後遭到異樣眼光，赫然發現自己的紅色運動內衣褪色，將外面穿的白色短袖上衣胸部胸部染成了大片粉紅色，當場「社死」。她要求商家退款並賠償染色衣物，對方卻稱是她的汗液具腐蝕性造成褪色，只能補償30元。她表示會續通過消費者協會維權，爭取應有賠償。

據搜狐千里眼報導，這名女子11月4日在社交媒體上發布避雷貼稱，她近日穿著某品牌價值200多元的運動內衣，和同品牌399元的白色短袖上衣跑越野，沒想到跑完70km後遭到旁人的異樣眼光，因為裡面的紅色運動內衣大面積褪色，將外面白色上衣的胸部部分染成大面積的粉紅色，讓她當場「社死」，直呼穿運動內衣運動後竟會褪色，實在離譜。

她表示，自己隨即聯繫商家希望退款並賠償染色衣物，對方客服卻稱是她的汗液對面料有腐蝕，造成色牢度下降出現褪色，因超過售後期只能補償30元。

當事女子表示，自己購買運動內衣後僅用洗衣機清洗過，未出現褪色，這次越野才穿的，沒想到卻褪色，她的身體因此也有染色，費了點勁才洗掉；她無法接受運動內衣不能碰汗液這種荒謬說法，而且商品詳情頁也未標明這點，甚至還強調「流汗不悶汗」。

她在社交媒體上發布了避雷貼後，品牌方曾致電表示刪帖會賠償短袖並妥善處理，但她表示自己至今未收到任何處理方案，且掉色內衣仍在售賣。她會繼續通過消費者協會維權，爭取應有賠償。

該品牌工作人員則回應媒體稱，需向產品部門了解後才能反饋具體情況。

話題引來大批網友熱議：「穿運動內衣不能出汗那穿來睡覺嗎，還必須是空調房，不然睡熱了，流汗也不行」，「運動品牌不能運動，用來裝飾的」，「與菜刀不能拍蒜，異曲同工之妙啊」，「這品牌真心不便宜，卻色牢度還不達標？」，「哈哈哈哈，你這確實社死了，就很朋克」，「做運動內衣的，也知道會掉色，還偏偏做這種顏色的」，「活到老學到老，運動內衣不能沾汗液，嗯，很棒」。也有網友驚呼女子「跑多少？70km真假？」。

上一則

深圳外送員連灌6瓶提神飲料狂抽搐 被送ICU一度瀕死

延伸閱讀

買家網購貂皮大衣「水洗後退貨」商家怒持大喇叭小區尋人

買家網購貂皮大衣「水洗後退貨」商家怒持大喇叭小區尋人
學生匿名吐槽「刻薄媚男」 法學院女老師教科書式犀利反擊

學生匿名吐槽「刻薄媚男」 法學院女老師教科書式犀利反擊
戲說從頭／「餘生有涯」寫實刻畫性侵維權 網：想替女主出拳

戲說從頭／「餘生有涯」寫實刻畫性侵維權 網：想替女主出拳
南海衝突再起 菲船闖入鐵線礁 中海警水砲驅離

南海衝突再起 菲船闖入鐵線礁 中海警水砲驅離

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

2025-11-06 06:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
陸2026年春節長達九天新高，引爆出國旅遊商機。圖為香港銅鑼灣遊客。（中新社）

中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

2025-11-04 08:55

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽