浙女穿200元運動內衣跑越野後胸部染紅 客服竟如此回應

女子穿紅色運動內衣大面積褪色，染紅了她穿的白色短袖上衣，讓她直接在眾人面前「社死」。（視頻截圖）

浙江杭州一名女子近日爆料稱，她穿價值200多元（人民幣，下同）的某品牌運動內衣，跑完70km越野後遭到異樣眼光，赫然發現自己的紅色運動內衣褪色，將外面穿的白色短袖上衣胸部胸部染成了大片粉紅色，當場「社死」。她要求商家退款並賠償染色衣物，對方卻稱是她的汗液具腐蝕性造成褪色，只能補償30元。她表示會續通過消費者協會維權，爭取應有賠償。

據搜狐千里眼報導，這名女子11月4日在社交媒體上發布避雷貼稱，她近日穿著某品牌價值200多元的運動內衣，和同品牌399元的白色短袖上衣跑越野，沒想到跑完70km後遭到旁人的異樣眼光，因為裡面的紅色運動內衣大面積褪色，將外面白色上衣的胸部部分染成大面積的粉紅色，讓她當場「社死」，直呼穿運動內衣運動後竟會褪色，實在離譜。

她表示，自己隨即聯繫商家希望退款並賠償染色衣物，對方客服卻稱是她的汗液對面料有腐蝕，造成色牢度下降出現褪色，因超過售後期只能補償30元。

當事女子表示，自己購買運動內衣後僅用洗衣機清洗過，未出現褪色，這次越野才穿的，沒想到卻褪色，她的身體因此也有染色，費了點勁才洗掉；她無法接受運動內衣不能碰汗液這種荒謬說法，而且商品詳情頁也未標明這點，甚至還強調「流汗不悶汗」。

她在社交媒體上發布了避雷貼後，品牌方曾致電表示刪帖會賠償短袖並妥善處理，但她表示自己至今未收到任何處理方案，且掉色內衣仍在售賣。她會繼續通過消費者協會維權，爭取應有賠償。

該品牌工作人員則回應媒體稱，需向產品部門了解後才能反饋具體情況。

話題引來大批網友熱議：「穿運動內衣不能出汗那穿來睡覺嗎，還必須是空調房，不然睡熱了，流汗也不行」，「運動品牌不能運動，用來裝飾的」，「與菜刀不能拍蒜，異曲同工之妙啊」，「這品牌真心不便宜，卻色牢度還不達標？」，「哈哈哈哈，你這確實社死了，就很朋克」，「做運動內衣的，也知道會掉色，還偏偏做這種顏色的」，「活到老學到老，運動內衣不能沾汗液，嗯，很棒」。也有網友驚呼女子「跑多少？70km真假？」。