山寨男團鹿哈領證結婚 網友全看成鹿晗 閱讀量超2億

中國新聞組／北京6日電
網紅「鹿哈」凌達樂與女友領證結婚了卻被認為是在蹭鹿晗熱度被罵翻。（取材自微博）
網紅「鹿哈」凌達樂與女友領證結婚了卻被認為是在蹭鹿晗熱度被罵翻。（取材自微博）

山寨男團出身的網紅凌達樂以模仿鹿晗走紅網路，被稱為「鹿哈」。近日他曬出與女友兔兔的結婚照，隨即衝上微博熱搜，不過卻引來不少網友一陣罵聲，因為熱搜話題「鹿哈領證」讓不少人看成了「鹿晗領證」，把男星鹿晗粉絲們快嚇出了心臟病，以為是男星鹿晗結婚，新娘不是現任女友關曉彤，怒批「鹿哈」：「你的本名見不得人嗎？這也要蹭？」。

據網易報導，因撞臉頂流藝人鹿晗而走紅的網紅鹿哈與女友領證結婚了，消息曝光後還登上了娛樂熱搜。11月5日，鹿哈和女友現身民政局領證結婚，鹿哈身穿黑色西服套裝露面，老婆穿著白色抹胸婚紗，手中拿著大束捧花，兩人手持結婚證宣誓，臉上露出開心的笑容。有網友稱鹿哈老婆的顏值高，標準瓜子臉還有一雙具靈性的眼睛，引人注目的還有突出的「事業線」，直呼鹿哈的眼光好。

在工作人員的幫助下，鹿哈和女友完成結婚手續，小兩口回眸看向鏡頭。鹿哈「霸總」範兒瞬間就出來了，擺出親吻的造型就像偶像劇中的男主一樣。最後，鹿哈與老婆一起前往戶外在草坪上漫步，手中拿著氣球，他倆互相牽著手，幸福感直接溢出屏幕。

鹿哈因撞臉鹿晗受到關注，他曾在2023年7月時自曝用7個月時間賺了3500萬（人民幣，下同），平均每個月500萬進帳，讓不少人感嘆網紅真的很好賺。不過鹿哈表示，這是他用高強度工作換取的，30天內開直播28場，休息時間很少。

微博「鹿哈領證」話題也在當天衝上了熱搜，截至11月6日上午，閱讀量已超2.1億，但相關話題評論區裡幾乎一面倒都是「我不信就我一個人看成了『鹿晗領證』」，「服了，我看鹿晗領證了，我尋思他不是已經跟關曉彤分手了嗎」，「他不是和關曉彤嗎，啥時候分手的」，不少人第一眼看成是鹿晗領證，為此引發熱烈討論，認為鹿晗無端被波及。

許多網友留言酸：「自己爹給起的名不能用嗎？」，「自己沒有名字嘛？連領證都要靠鹿晗蹭熱度，能不能把他告了」，「他自己名字見不得人？」，「是沒有自己的名字嗎，蹭沒完了」，「莫名其妙的熱搜」，「這種蹭熱度的居然也能上的了枱面」。也有網友喊話鹿晗：「鹿晗看看人家，這才是有擔當」。

據報導，鹿晗與女友關曉彤交往長達8年但至今未結婚，近期更頻傳二人疑似分手，兩人打破慣例，生日時互沒表態祝福，引發揣測。

鹿晗 微博 心臟病

