如何贏打耳光賽？「閃電5連鞭」馬保國稱又要使出這招

如何打贏扇耳光比賽？馬保國稱要有抗打內功，能打出閃電五連鞭。（視頻截圖）

中國通背拳傳人趙鴻剛近日參加世界扇耳光大賽，被外國對手直接打暈翻白眼，被外界熱議。以閃電五連鞭成名、73歲的馬保國大談如何打好扇耳光比賽，並傳授經驗。他表示要有抗打內功，能打出閃電五連鞭。馬保國此言論一出，引發全網熱議，笑稱「馬老師總能帶來歡樂」。

網易號「念洲」報導，趙鴻剛是通背拳的第九代傳人，結果在打耳光比賽第三回合被外國選手打到昏迷，失去意識。自稱是「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國不以為然，自認為掌握了打贏扇耳光比賽的方法。

馬保國發布視頻表示，「早在2002年春天，英國武術家協會就給我發了武術家證書，有人說我打的拳是花拳繡腿，但英國媒體和報紙，說我是功夫王、馬大師，英國武術家協會主席邱繼東老太太給我發了獎牌，說我是中英文化交流的使者，還肯定我為祖國爭了光。」

馬保國講解道：「打嘴巴比賽，首先要有抗打內功。第二，要有閃電五連鞭的鞭子勁，真正的內功，在英國我就教了一個中國學員，馬家內功以前的規矩是傳男不傳女，我現在已經有了入室弟子們。」

他現場示範道：「那麼打嘴巴比賽怎麼打出鬆活彈抖鞭子勁呢？首先，中間的大鞭要帶動小鞭，同時四個鞭子，這才是真正的五連鞭，不讓動步，打嘴巴比賽，以大鞭帶動小鞭，如果動步，打比賽就是要擺身，那些自稱是大師宗師的人，你們能打出我的五連鞭，再罵我好不好？」