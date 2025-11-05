「都市候鳥族」…95後自貢女孩搭高鐵到成都上班 每月1600元

95後女孩小舒從自貢搭高鐵到成都上班。（視頻截圖）

聽過「都市候鳥族」嗎？自貢95後女孩小舒每天一大早搭7時的高鐵 到成都上班，這種「跨城牛馬」生活，她已經過了整整四年。而像她一樣過著「鐘擺式生活」的年輕人愈來愈多，學者分析，這是青年在現實約束下的「理性計算」。

封面新聞報導，小舒有個記錄生活的短視頻帳號，她從今年8月12日開始發布短視頻，從中可看到，9月下旬的一天，她清晨6時半起床，去自貢高鐵站乘坐早班高鐵，自稱挑戰「最遠通勤」。到了高鐵站後，她連連感嘆「好冷」，然後在高鐵上吃早餐。到了成都，8時50分，準備上班。

到了中午，小舒發布了在食堂打飯的片段，下午的畫面則是吃點心、給辦公室綠植澆水，然後晚餐吃泡麵、熬夜加班。隔天早上9時下班，小舒回自貢約小姊妹吃辣燙，她還貼心地帶了兩杯成都的奶茶，幾個閨蜜吃麻辣燙聊天，顯得非常開心。

這樣「都賺錢自貢花」的短視頻在評論區炸了鍋，甚至有網友專門找過來刷視頻。網友們有羨慕的，有好奇的，有質疑的，有給小舒算帳的，有讓她租房別這麼累的，甚至還有讓她分享美食導航地址的。

小舒透露，自己在成都一家國企上班，上一休二，「一個月頂多也就十次來回。每次來回也就160元（人民幣，下同，約22美元）左右，一個月高鐵花費約1600元」。小舒說，之所以沒在成都租房，是因為1600元租不到讓自己覺得舒適的房子，還不如來回自貢舒服。

像小舒這樣的人還真不少，不少網友也分享了自己的案例，稱「一樣住自貢成都上班，姐妹坐的哪班高鐵？」「我也是，一周跑兩個來回」、「我朋友兩口子都是周一成都上班，周五回自貢」。

小舒表示，她的朋友中有從自貢往返成都、綿陽、眉山、簡陽等地的。「最大的問題，其實就是成都房價 與工資不成正比。但其實家裡老人在自貢生活慣了，即便在成都買了房子，他們也不是很願意過去。」

這類「都市候鳥族」正隨著城市發展愈來愈多，四川輕化工大學法學院教師陳肖琳分析，從個體選擇看，這是青年在現實約束下的「理性計算」。

她認為，這些青年被大城市的就業機會、高薪和資源吸引，卻又受限於高昂房價，同時，家鄉較低的生活成本，以及照顧家庭、維繫親緣的「情感黏性」，構成了難以割捨的「錨」。於是，「跨城候鳥」成為他們兼顧發展與親情，在理想與現實間的「最適解」。

陳肖琳認為，「跨城候鳥」是青年用韌性書寫的生存智慧，也是中國城市化深度發展的微觀體現。