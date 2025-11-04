我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

一張照片失了老公自信 劉強東上網「索賠」 引爆另類商機

中國新聞組／北京4日電
一張照片讓劉強東笑稱自己從此在妻子面前沒了自信。（取材自小紅書）
南韓APEC峰會甫落幕，攜妻子出席峰會的京東創辦人劉強東引發的話題卻仍在網路上延燒。會議期間，有企業家拍攝劉強東夫婦的照片，惹劉強東在朋友圈發文調侃「讓我從此在老婆面前沒有了自信」，還索賠一份黃狗豬頭肉。

發文截圖流出後，引發網友熱議，不但衝上熱搜，劉強東指定收外賣的電話還被打爆，點燃另類商機。

綜合香港01、紅星新聞報導，劉強東和妻子章澤天出席APEC峰會期間，兩人並排就座，劉強東多次低頭查看手機或會議資料，眉頭緊鎖；章澤天則保持專注，偶爾整理頭髮或與劉強東低聲交流。而讓劉強東「生氣」的是一張他低頭眉頭緊鎖的照片，他在朋友圈發文調侃：「這是哪個現場企業家給我拍的照片？讓我從此在老婆面前沒有了自信！罰你給我點一份七鮮小廚做的黃狗豬頭肉」，並指定送到北京東城區某京東物流站點，要送給鄧聰沖。

劉強東的發文截圖流出後，不但引發網友熱議，七鮮小廚還一度出現爆單，「鄧聰沖收外賣的電話被打爆」也隨之衝上了熱搜。

鄧聰沖回應稱，自己11月1日下午開始收到大量陌生人發來的微信好友申請，「他們跟我說，東哥朋友圈提到我了，還有人要給我點一份黃狗豬頭肉」。他起初以為是惡作劇，直到看到別人轉來的東哥朋友圈截圖，才確定是真的。

鄧聰沖在朋友圈中表示，「今天站點突然收到好多網友下單送來的黃狗豬頭肉，還有不少網友點了周邊其他商家的外賣送過來，太高興了！謝謝東哥！也謝謝大家，但真的別點了，我們已經發動周邊所有騎手兄弟們一起來吃了。實在太多，吃不完，根本吃不完！其實東哥本來就請我們吃免費午餐有一陣子了，現在京東七鮮小廚能覆蓋的地區，騎手不論全職還是兼職，都可以在七鮮小廚吃免費午餐；兄弟們會繼續努力，將大家點的品質外賣妥妥送達！」

據了解，今年30歲的鄧聰沖在北京跑外賣8年多，今年6月加入京東外賣成為一名全職騎手。鄧聰沖表示，他平時會送七鮮小廚的訂單，宿遷美食黃狗豬頭肉在七鮮小廚上線以來，銷量持續火爆，一度賣斷貨。

劉強東一篇發文讓網友笑稱「又撒狗糧」，全網跟風點單也讓網友稱讚劉強東會玩梗，黃狗豬頭肉和七鮮小廚流量飆漲，也被視作京東外賣的「低成本神操作」。

劉強東 章澤天 APEC

上一則

不送最高階華為？習近平贈李在明舊型號小米手機 韓媒分析兩大原因

下一則

殺活貓煲「龍虎鳳」？ 廣東餐廳：幫朋友「加工」

