甘肅燕子河湧「淘金潮」半夜4℃開挖 官方叫停也不怕

中國新聞組／北京4日電
網友發布視頻稱有人在甘肅燕子河淘金。（視頻截圖）
網友發布視頻稱有人在甘肅燕子河淘金。（視頻截圖）

近日網傳甘肅隴南康縣燕子河河道出現多人夜間淘金的畫面，引發關注。影片顯示，凌晨1時氣溫僅約4℃，仍有民眾蹲在冰冷河水中淘砂取金，並聲稱「一盆就出了5克多」。影片不久後被刪除。

每日經濟新聞報導，多名當地居民與淘金者向記者證實，燕子河確有砂金，部分人趁夜下河淘金。周邊商戶指出，類似行為今年初便出現，雖曾被官方叫停，但隨著近期河道清理、河床開挖，淘金潮再度回流。康縣政府辦工作人員表示，個人淘金屬於明令禁止的行為。

另據極目新聞報導，燕子河歷史上曾記載有砂金礦脈。今年以來，受金價上漲刺激，夏季已有不少人進入河道淘金。康縣政府7月曾由自然資源局發布通告，嚴禁在縣內河道違法採金，並設舉報電話。但近期白天施工、夜晚停工後，又有人趁夜重返河道。

網友發布視頻稱有人在甘肅燕子河淘金。（視頻截圖）
網友發布視頻稱有人在甘肅燕子河淘金。（視頻截圖）

康縣城關鎮政府今年6月曾在公眾號發文指出，執法人員在巡查中發現居民使用工具非法採金，嚴重破壞河道生態環境與水體安全。文章提醒，未經批准在河道管理範圍內採金屬於違法行為，可能被處以罰款、沒收非法所得，情節嚴重者或面臨刑事責任。

康縣公安局相關人員2日受訪時表示，近日確實接到多起河道淘金警情。由於行為影響河道清理工程，部分施工人員也曾報警。目前警方已前往現場巡邏並勸離淘金者，並與相關部門協調加強管理。

北京市中盾律師事務所郭聰律師指出，黃金屬於國家保護性開採礦種，個人在河道淘金並非單純娛樂行為，而屬違法採礦，依法可能面臨行政或刑事處罰。

值得注意的是，今年金價一路上漲，刺激部分地區出現零散淘金行為。2025年以來黃金價格累計上漲逾53%，並於10月20日創下每盎司4381.21美元的歷史新高。

金價 甘肅

