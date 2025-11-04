湖北「最孤獨動物園」 85歲園長1人管理 網友「雲門票」支持

羅應玖在運送清掃動物園的垃圾。（取材自微信）

近日繼貴州凱里「最寒酸動物園」走紅後，湖北恩施的一座「最孤獨動物園」也被網友重新發掘。這家位於鳳凰山森林公園內的動物園，門票僅10元人民幣（約1.4美元），園長是85歲的羅應玖老人，他一人兼任園長、飼養員、清潔工、售票員，被網友稱為「最孤獨的守園人」。

上游新聞報導，羅應玖原是一間電影院 的員工。36年前，他在街頭看到有人販賣野生動物，便自掏腰包將牠們買下收養，動物園的雛形由此誕生。此後，恩施政府以「民辦官助」的方式資助他2萬多元人民幣，在鳳凰山公園內修建動物宿舍，從此他每日守著這群被救下的生命。

鳳凰山森林公園動物園被稱為「最孤獨的動物園」。（取材自微信）

鳳凰山動物園的動物多為殘障個體，例如沒尾巴的老虎、斷掌的黑熊以及跛腳的孔雀等。羅應玖視牠們如家人，30多年來送走了80多隻老去的動物。如今園內仍有猴子、狐狸、鹿、野豬、豪豬、土撥鼠等十多種動物。羅的孫女羅巍透露，獅子、老虎等大型猛獸早已離世，如今園內多為雜食性小動物，開銷也較往年減少。

2022年，羅巍為爺爺開設影片帳號「羅爺爺的動物園」，記錄他與動物相處的日常。影片感動許多網友，陸續有人寄送飼料與物資。近日因凱里「寒酸動物園」引發話題，網友再度關注羅應玖，有人找到羅應玖的收款碼，留言附上轉帳截圖：「錢轉過去了，就當去動物園門票。」金額從幾十元到上百元不等。

羅應玖和他的動物。（取材自上游新聞）

羅巍表示，確實有不少人透過「雲門票」支持，但具體金額尚未統計。她說，平日遊客稀少，周末才有人特地前來探望爺爺與動物，「有些是當地大學生，有些是外地遊客。」

羅應玖的收入主要來自退休金 、賣廢品及門票收入，加上網友捐助，勉強能維持園內運轉。他說，雖然人少，但自己每天仍親自餵食、打掃，「狗有30多隻，貓將近20隻，還有猴子、豪豬、麂子、狐狸、梅花鹿、烏龜、娃娃魚……都得照顧。」

對於網友的善意支持，他感激地說：「好心人這麼多，我感謝不盡。動物園能撐到今天，靠的就是大家的幫忙。」

談及未來，羅應玖笑言沒想太多，「只要還能動，就要照顧牠們。希望能撐到90歲，再不行，也沒遺憾了。」