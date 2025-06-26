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成都網紅塗鴉牆 熊貓花花竟變LABUBU 泡泡瑪特回應了

中國新聞組╱綜合報導
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以前的熊貓「花花」塗鴉牆。(取材自上游新聞)
以前的熊貓「花花」塗鴉牆。(取材自上游新聞)

四川成都知名網紅熊貓「花花」的塗鴉牆，近日被替換成熱度潮玩IP「泡泡瑪特」LABUBU，引發廣泛討論，網友認為，熊貓花花代表成都城市形象，質疑更換內容是盲目跟風，也有人認為該牆面屬於私人產權，業主有自主更換內容的權利；然而泡泡瑪特官方則回應，LABUBU塗鴉牆未經授權，屬於侵權，已開啟維權行動。

上游新聞報導，成都的頂流動物明星熊貓花花在網路上火紅，錦江區惜字宮南街牆面塗鴉正在咀嚼竹子的花花，搭配「你好成都」字樣，也成了遊客到成都的打卡地，然而近日，這面塗鴉牆的主角已經換成了從牆洞探頭的白色LABUBU。

遊客文女士表示，她特別帶外地朋友來打卡，沒想到花花不見了，「花花不僅是熊貓，更是成都的一張名片，突然換掉讓人很失望」，也有部分市民表示，LABUBU無法代表成都，換內容純粹盲目跟風；不過也有人認為，牆面屬私人產權，業主有權自主決定內容。

據報導，該牆體所屬方是附近某火鍋店，該店鋪兩名工作人員證實，LABUBU圖案是店鋪一周前更換的，原因主要是跟著流量走，「目前確實吸引了不少食客前來打卡」。

然而，相關評論區顯示，泡泡瑪特官方帳號曾留言稱，該塗鴉牆上的LABUBU未經過泡泡瑪特同意和授權，屬於侵權行為，目前已開啟維權行動。

成都錦江區書院街街道辦工作人員就此事回應，該牆面更換系商鋪自行決定，屬於商業運營範疇，街道辦無直接管轄權，已注意到市民遊客的反饋，後續會持續跟進。

Labubu塗鴉牆。(取材自上游新聞)
Labubu塗鴉牆。(取材自上游新聞)

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