陝西武則天無字碑 斥資559萬加蓋 網友：有必要嗎？

天無字碑「加蓋」前後照片。(取材自小紅書)

近日，陝西省咸陽市乾陵景區的唐乾陵武則天無字碑上突然加蓋起一座亭子，引發熱議；有人對亭子造價高達559萬元提出質疑，有人則擔心亭子對無字碑造成損害；陝西省咸陽市乾陵管理處工作人員回應，亭子並非隨意加蓋，是出於對無字碑的保護考慮而專門修建的。

現代快報報導，乾陵管理處解釋，這座亭子是整個唐乾陵述聖紀碑保護設施計畫的一部分，為了保護無字碑而建；中標金額為559.6萬餘元，工程包括唐乾陵述聖紀碑、無字碑保護設施及周邊環境設計。

管理處工作人員表示，亭子建造是經過專家研究批准的保護項目，他不了解具體的資金用途，但強調「我們單位是嚴格按照招標流程執行的」；然而，部分網友質疑亭子的必要性和造價。

「這座亭子花了500多萬，有必要嗎？」「看上去也不好看啊」，亭子建成後，有網友擔憂對於無字碑的損害，部分人認為，亭子可能加速無字碑的侵蝕。管理處工作人員指出，亭子設計高度有考量。

武則天無字碑是國家級文物，位於乾陵司馬道東側，是唐高宗李治與武則天合葬陵墓的重要組成部分。管理處表示，將邀請專家評估亭子的效果，並持續關注無字碑的保護。

這次唐乾陵無字碑亭子建設引發爭議，管理處堅持亭子是為了保護無字碑的歷史價值而建，但仍有眾多網友對其必要性和造價提出質疑。未來，專家評估及繼續監控將是確保無字碑完整保存的關鍵。