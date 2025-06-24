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杭州國際機器人技術展覽會 人形機器人彈奏鋼琴

中國新聞組／北京24日電
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2025杭州國際人形機器人與機器人技術展覽會上，人形機器人彈奏鋼琴。（中新社）
2025杭州國際人形機器人與機器人技術展覽會上，人形機器人彈奏鋼琴。（中新社）

2025杭州國際人形機器人與機器人技術展覽會22日在浙江杭州閉幕。展會期間，六個重大項目成功簽約，包括建成兩座專業中試基地、落地年產160萬件關鍵零部件及5萬台整機的生產線等，顯示上下游產業發展正在升級提速。

中新社報導，該展覽會為期三天，匯聚全球200餘家企業，覆蓋從零部件到應用服務的全產業鏈，集中展示了仿生驅動、具身智能、腦機接口等前沿技術。

「明年我們要辦醫療器械展會，來物色一些醫療機器人」。展會期間，各國客商雲集。南韓某醫療器械公司團隊工作人員尹東均和同事們在展位間穿梭，尋找潛在的合作機會。

入口處，兩台機器人默契合奏古箏與鋼琴，悠揚的樂聲引人駐足。「我們自主研發的高精度紅外光學動作捕捉系統能通過捕捉人體和剛體運動數據，精準訓練機器人的動作」。青瞳視覺展位負責人介紹，這套系統早期主要應用於影視動畫製作，近兩年逐步拓展至新興領域，目前已廣泛應用於外骨骼機器人、仿生機器人的行為訓練。

當前，人形機器人產業的興起如同催化劑，正帶動一大批企業轉型昇級，向這片新藍海進軍。

良質關節展位負責人鍾培瑜表示，近兩年，上下游企業如雨後春笋般冒出，尤其集中在長三角地區。據悉，該公司從去年加入人形機器人賽道，主攻關節模組。隨著產業需求不斷增長，公司持續擴建生產廠房、加大研發投入，纍計研發投入已達1億元人民幣（約1393萬美元）。

同益中新材料展位負責人張艶芳透露，公司20多年前就開始關注機器人靈巧手領域的新材料研發，但彼時市場尚未成熟。隨著近幾年產業快速發展，公司加速了相關材料的技術攻關，並於去年成功研發出高分子纖維腱繩產品，其輕質、高強度、耐腐蝕的特性適用於靈巧手的柔性傳動。她說，這是相互融合的過程，只有上下游企業緊密合作，才能推動整個產業向前。

摩根史坦利今年年初發佈的研究報告「人形機器人100：繪製人形機器人價值鏈圖譜」預測，到2050年，中國人形機器人市場規模將達6兆元，人形機器人總量將達5900萬台。

人形機器人 關節 摩根史坦利

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