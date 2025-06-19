劇院員工用監視系統幹這事 稱「長沙女觀眾最美」慘了

梅溪湖大劇院。(取材自新湖南)

江蘇大劇院一名舞台監督近日在公眾號『藝手遮天音樂節』發文，分享他評選各地劇院「最美女觀眾」心得。他自曝利用劇院監視系統窺探長沙某劇院女觀眾的身材及衣著，並稱「長沙女觀眾太好看，視覺衝擊在北京上海少有」，文章還附觀眾席照片。相關文章引發爭議後，江蘇大劇院18日迅速辭退該員工，並清空相關文章。

據南方都市報報導，涉事人員曾為江蘇大劇院出品的多部劇作擔任舞台監督。近日，其在公眾號「藝手遮天音樂節」發文，評選「最美女觀眾獎」，並提及在自己這個崗位上，能跟隨劇目到各地巡演，通過當地劇院完備的監視系統「看到各個角落在發生什麼」。接下來，作者對長沙一座知名劇院女性觀眾的外貌衣著等進行了描述和點評，還發布了一張對準該劇院一至三層觀眾席拍攝的照片。

文中寫道，長沙女觀眾太好看了，身材好、會打扮，衣著風格多樣，這種視覺衝擊在北京上海杭州都很少有。他還會在中場休息的時候，透過琉璃幕觀察各種類型的女性。相關言論立刻引發網路義憤。

針對該名員工發表的不當言論，6月18日晚，江蘇大劇院官方微博 發布聲明稱：「我司已於第一時間停止其所有工作，並按照相關規定予以辭退。劇院將進一步強化工作人員教育管理，杜絕此類事件發生。」

劇院官網顯示，江蘇大劇院建築面積27萬余平方米，演出涵蓋歌劇、音樂、舞蹈、話劇、戲曲等多種藝術形式，和功能單一的劇場不同，這是一座集演出經營、劇目製作、藝術交流、藝術普及教育、會議功能、電影欣賞、美術展覽、專業錄音、藝術攝影等於一體的文化綜合體。