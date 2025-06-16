15年前暴紅 重慶「棒棒」父子重返原地合影：爸我長大了

15年前，重慶朝天門梯坎上的冉光輝和冉俊超。(取材自澎湃新聞)

15年前，重慶「棒棒」（搬運工）冉光輝肩扛一大袋貨物、手牽幼子的照片火遍全網。近日照片中的兒子已經考完高考 ，他和父親再次來到當年的照片拍攝地點朝天門，重新拍了一張合影；他還用多年存下的零花錢，送父親一支手表和一件新衣，當作父親節禮物。

據央視新聞、新華網報導，冉光輝因為照片出名後仍幹著老本行，竹棒和麻繩不離手，一趟趟爬坡上坎、肩挑背扛，一年365天差不多有350天在扛貨、發貨，風雨無阻。他說，「雖然幹的活比較辛苦，每當想到通過自己的打拚，能讓老婆和孩子過得更好，也就不覺得累了」。

「肩上扛著家庭，手中牽著未來」，15年前的父親節，冉光輝與兒子冉俊超在重慶朝天門的梯坎上，被拍下合影，無數網友被這一幕打動。

冉俊超如今個頭已經超過了55歲的父親，冉光輝因常年負重患上腰肌勞損，但仍每日在朝天門扛貨。冉俊超從小跟著父親上下工，作文裡稱父親是「最敬佩的人」，還曾許願工作後讓爸爸不再當「棒棒」。

冉光輝用一根「棒棒」和自己的身軀，撐起了一個小家庭。他對兒子期待很簡單：「成為有責任感的男子漢，不管結果如何，都已是我的驕傲」。高考結束後，父子倆在今年父親節再次來到朝天門，拍下一張新的合影。

冉光輝（左）6月14日和冉俊超合影並送上父親節禮物。(取材自澎湃新聞)

剛剛高考結束的冉俊超用攢了多年的零花錢，給爸爸買了一支手表和一件新衣，為父親送上父親節禮物。

2025年6月14日，在重慶朝天門批發市場，冉光輝（右）戴上兒子冉俊超送的手表。(新華社)

冉光輝從最初用竹棒挑貨到改用肩膀扛，再到2020年升級為電動板車；2016年，他也靠積蓄買下一棟房子，讓一家人告別租房的日子。年近六旬，冉光輝搬重物時已經需要別人幫忙才能扛上肩膀，但他咬牙堅持，「再扛八年，等兒子成家立業， 我就鬆口氣」。

冉俊超則表示，「爸爸，你不用這麽辛苦的，我也長大了，可以為你分擔壓力」。