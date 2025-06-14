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獨木橋太驚險…打卡雲南虎跳峽「發瘋石」需簽生死狀

中國新聞組／綜合報導
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遊客在「發瘋石」上打卡拍照。(取材自上游新聞／受訪者供圖)
遊客在「發瘋石」上打卡拍照。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

雲南虎跳峽中段一處被稱為「發瘋石」的景點，因景色壯觀而成為新興網紅打卡地。但由於通行路線險峻，需經狹窄獨木橋橫跨金沙江，不少遊客驚呼「拍照要冒生命危險」。近日有網友指出，前往該處需簽署「免責聲明」，引發「打卡前要簽生死狀」的討論。當地村民小組證實，未聘請嚮導者，進入前須簽下聲明，否則禁止通行。

據「上游新聞」報導，一名網友稱其在中虎跳峽遊覽時，由當地嚮導帶路前往「發瘋石」，沿途路況極差，「同行人心率一度達190」。另有網友影片顯示，通往該石須踏上一座不足半米寬的獨木橋，下面是翻滾的金沙江激流，成人約行6小步可抵達橋的另一端。有網友評論「這個照片是非拍不可嗎？」，還有人稱「端午剛去過，要簽生死狀」。

去往「發瘋石」的獨木橋。(取材自上游新聞)
去往「發瘋石」的獨木橋。(取材自上游新聞)

當地虎跳峽徒步導遊表示，所謂「生死狀」實為免責聲明，未聘請導遊者都需與本地村民小組簽署，村民也提供100元人民幣(約14美元)一人的嚮導服務。對於安全問題，包車司機指出，「某些路段需要人牽扶才過得去」，建議不要獨自前往。

本地灣村民小組回應稱，「發瘋石」一帶小徑為村集體所有，是村民日常放牧之用，非正式旅遊區，確實存在落石、無護欄、易迷路等風險。目前不收費，但堅持「要簽聲明或請嚮導」，否則不得進入。該處來回約兩小時路程，遇雨或體能不足者會勸返。該小組強調「至今尚未出過事故」，強調村民會協助保障安全。

關於「免責聲明」的法律效力，律師付建指出，根據「民法典」，若免責條款涉及人身損害或重大過失造成財產損失則屬無效。但由於「發瘋石」屬未開發區域，村民若非以營利為目的、並已提醒風險，則收費與聲明可能不構成強制消費。若遊客無視警告，自行前往且對事故負有重大過失，則應自負責任。

遊客在「發瘋石」上打卡拍照。(取材自上游新聞／受訪者供圖)
遊客在「發瘋石」上打卡拍照。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

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