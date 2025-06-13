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乘聯會祕書長打臉官方「絕不買新能源車」 為燃油車抱屈

中國新聞組／北京13日電
中國乘聯會祕書長崔東樹在直播時表示自己絕不買新能源車。（取材自21世紀經濟報導）
中國乘聯會祕書長崔東樹在直播時表示自己絕不買新能源車。（取材自21世紀經濟報導）

中國官方大力發展新能源汽車之際，中國乘聯會祕書長崔東樹12日公開打臉。他說，燃油車的綠色環保比較強，電動車電池在製造過程會產生大量的碳排放，「我是絕對不會買新能源車的」。

中央社報導，崔東樹因為固定發表車市數據與評論分析，是中國汽車界名人。他11日上網媒「麻辣車評」直播，為傳統燃油車在中國的處境叫屈。

崔東樹說，燃油車的綠色環保性還是比較強的，全生命周期的碳排放是很低的；而電動車在電池製造過程中的碳排放是極高的。

他還說，燃油車背負了整個車市的社會責任，繳了巨額的稅收，然後背負重大的罵名。他最後強調：「反正我是只買燃油車的，我是絕對不會買新能源車的。」

綜合媒體報導，這不是崔東樹第一次公開發聲支持燃油車。去年初，他就呼籲在新能源汽車銷量占比達到30%的情況下，應該給予燃油車用戶「同車同權」，推動燃油車市場的正常消費。

目前在中國購買傳統燃油車，要比新能源車多負擔15%車價的稅，排氣量愈高繳愈多，其中購置稅就占10%；而30萬元（人民幣，下同，約4.2萬美元）及以下的新能源車免繳購置稅。

燃油車還有隱形成本，例如北京燃油車一張牌照競價超過10萬元，上海燃油車牌拍賣價約8萬元，而新能源綠牌則是免費發放。一線城市燃油車每周限行1天，新能源不限行。

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