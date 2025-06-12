電商巨頭前進酒旅市場 3倍薪資向同業「招兵買馬」

電商巨頭京東集團持續擴大事業版圖，繼進軍外送市場後，再加碼前進飯店、旅遊賽道。甚至有業內傳言，京東以3倍薪資從飛豬、同程、攜程等知名旅遊平台「招兵買馬」。(圖／取自快科技)

中國電商 巨頭京東集團持續擴大事業版圖，繼進軍外送市場後，再加碼前進飯店、旅遊賽道。媒體指出，京東近期正大規模招募旅遊人才，包括產品經理、系統架構師、航空營運等核心職位，瞄準酒店及旅遊行業。甚至有業內傳言，京東以3倍薪資從飛豬、同程、攜程等中國知名旅遊平台「招兵買馬」。

北京商報報導，根據公開招募訊息，3月起，京東在線招聘平台發布產品經理、後端開發、航空運營、運營等多個「酒旅」相關招聘信息，職位需求特意標註「攜程、美團優先」。在BOSS直聘App 上可見，目前京東部分酒旅方向產品經理職位的薪資在人民幣2萬（下同）至4萬元、2.5萬至5萬元不等。另有部分職位月薪達5萬至7萬元，其薪資達到同行3倍，被業內視為京東正式向在線旅遊（OTA）市場發起進攻。

對於「3倍薪資挖人」一事，截至目前，京東相關負責人未就此回應。不過，有業內人士稱，京東的確在高薪招兵買馬，挺進酒旅市場。一位收到入職推薦名額的資深旅遊業內人士透露，京東不僅內部搭建完整的「機票 +飯店+旅遊」業務線，甚至連「事業部」、「App」、「小程序」都籌備幾個月。另有知情人士透露，京東已啟動酒旅相關業務，且內部較為重視。

此外，據京東App顯示，生活旅遊服務已上線，其中包含酒店、機票、火車票、景點門票等分類，酒店預訂服務也已上線明確的官方補貼。

同時，京東的酒旅業務和外送業務亦作出聯動，預訂酒店可獲10元外賣券優惠。