安徽五福娃參加高考 「棒棒」之子、曾考0分的他也來了

安徽「五福娃」是今年考生。（取材自大皖新聞）

昨起登場的高考 有幾位特殊考生頗受關注。其中，衝上微博熱搜第一的是安徽省安慶市五胞胎，五人都學舞蹈且成績優異，學校因此免除了五人高中三年的全部學費和生活費等50多萬元（人民幣，下同）；重慶「棒棒父親」冉光輝的兒子冉俊超也應試，冉光輝說，不管結果如何，兒子都比他更棒；曾故意考零分的徐孟南第4次高考，願望是「想考公費師範生」。

綜合報導，安慶市五胞胎考生陳鑫雅、陳聖奧、陳傑歐、陳漁美和陳燦菲於2006年12月6日出生，也被當地人稱為「五福娃」，是安徽省首例五胞胎。為讓五個孩子接受良好的教育，在他們3歲時，父母陳強彪、史有琴夫婦帶著他們來到安慶城區租房，陳強彪在外打工養家，後來安慶市政府機關幼兒園免費接收了五個孩子，使夫妻倆的負擔大大減小。

五胞胎在安慶二中初中部畢業後，後到安慶市育才中學就讀高中，今年高中畢業迎來人生大考。安慶市育才中學校長唐澤華表示，這五個學生都是學舞蹈的。高中三年，學校免除了他們的學費、生活費以及專業培訓費，總計超過50多萬元，「相信他們在高考中能取得優異成績」。

6月7日上午，五胞胎的父親陳強彪在微信朋友圈中發文：順利進入考場就是成功了百分之五十，另外百分之五十就隨心吧。

另四川內江一中考點外，兩名高顏值雙胞胎考生受到關注。考生媽媽送給女兒一人一朵手工向日葵，祝孩子一舉奪魁、金榜題名。 四川內江出現高顏值雙胞胎考生。（視頻截圖） 「棒棒父親」冉光輝（右）和兒子冉俊超。（央視新聞截圖）

15年前，攝影師在重慶朝天門梯坎拍下冉光輝扛著貨物牽著3歲兒子冉俊超的照片，那份為家拚搏的質樸感動無數人，冉光輝也被稱為「棒棒父親」。如今55歲的冉光輝因常年負重患上腰肌勞損，仍每日在朝天門扛貨。冉俊超從小跟著父親上下工，作文裡稱父親是「最敬佩的人」，還曾許願工作後讓爸爸不再當「棒棒」。

高考這天，冉光輝照常出工，他說去了考場也幫不上忙，希望兒子平常心發揮。

曾故意考零分的徐孟南在老家安徽蒙城參加自己人生的第四次高考。徐孟南在2018年28歲時通過努力考入安徽的一所專科院校，攻讀新聞傳媒專業，隨後通過專升本考試進入安徽省藝術學院新聞學專業，於2023年畢業。他表示，本次高考的目標是衝擊「安徽優師計畫」，「想通過高考考個教師編，也就是公費師範生」。

曾經故意考0分的徐孟南第4次高考，稱想考公費師範生。（取材自封面新聞）

2008年，19歲的徐孟南第一次參加高考，他在答題卡上故意暴露自己的姓名及考號，並詳細闡述自己「教育宣言」，藉考零分引起社會關注。後來他開始了漫長的打工生活，2024年6月回到高考考場，體驗安徽第一次新高考改革，當時他說：「高考是改變命運的最佳方式，如果能回到過去，我一定勸慰自己好好考試，不留遺憾」。